17. Juli 2019, 07:48 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin. Die CDU-Chefin folgt auf Ursula von der Leyen, die ihren Abschied auch für den Fall angekündigt hatte, dass sie in Brüssel nicht zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird. Bisher hatte es AKK abgelehnt, einen Posten im Kabinett von Merkel zu übernehmen. Von Nico Fried. Kramp-Karrenbauer will durch den Zug auch ihr Ansehen aufpolieren. Doch ihre vorherigen Absagen könnten nun auf sie zurückfallen. Ein Kommentar

Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Das Europäische Parlament stimmt mit knapper Mehrheit für die Deutsche, die danach zu einem geeinten Europa aufruft und dazu auffordert, sich "nicht in Grabenkämpfen zu verzetteln". Nach der Wahl gibt es viele Glückwünsche für von der Leyen, doch es zeichnen sich auch neue Unstimmigkeiten in der großen Koalition ab. Zu den Reaktionen. Ein Videoporträt über die künftige Präsidentin der EU-Kommission finden Sie hier.

Repräsentantenhaus verurteilt Trumps Ausfälle als rassistisch. Eine breite Mehrheit der von den Demokraten dominierten Kammer stimmt für die Resolution. Auch vier Republikaner schließen sich an. Am vergangenen Wochenende hatte Trump vier Abgeordneten der Demokraten eine Rückkehr in ihre "kaputten und von Kriminalität befallenen" vermeintlichen Herkunftsländer nahegelegt. Sie sollten zuerst dort für Ordnung sorgen, statt der US-Regierung Ratschläge zu erteilen, schrieb er. Zur Nachricht

EXKLUSIV EU-Staaten streiten über Überwachung von Zug-, Bus- und Schiffsreisenden. Ob das Durchleuchten von Flugreisenden in Datenbanken der Polizei etwas bringt, ist noch ungeklärt. Dennoch läuft bereits die Debatte, wie man auch Passagiere auf dem Land- und Seeweg erfassen könnte. Von Jannis Brühl

Machtkampf in der Arbeitsagentur geht in die zweite Runde. Nach Valerie Holsboer muss bei der Bundesagentur für Arbeit auch der Funktionär Peter Clever gehen, der sie aus dem Amt gedrängt hatte. Gegen ihn gibt es neue Vorwürfe. Von Alexander Hagelüken

Was wichtig wird

Bundeskabinett berät über Masern-Impfpflicht. Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Kita- und Schulkinder einen Nachweis über eine Impfung erbringen. Darüber hinaus soll die Impfpflicht auch für Tagesmütter und in Flüchtlingsheimen gelten. Wer sich der Impfpflicht widersetzt, soll den Plänen zufolge ein Bußgeld von bis zu 2 500 Euro zahlen.

Geplante Aussage von US-Sonderermittler Mueller vor dem Kongress. Mueller hatte fast zwei Jahre zur Russland-Affäre um US-Präsident Trump ermittelt. Nach dem Ende der Untersuchung sieht sich Trump vollständig entlastet - die Demokraten sehen das anders. Nun soll Mueller vor dem Kongress aussagen. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist aber nicht sicher.

Treffen der G7-Finanzminister. Bei dem Treffen soll es unter anderem um Cyber Security im Finanzsektor und die Regulierung von Digitalwährungen wie Facebooks Libra gehen. Zur Sprache kommen dürfte auch der Konflikt zwischen Paris und Washington um die französische Steuer für Internetriesen wie Google oder Amazon.

Verkündung des Strafmaßes für den mexikanischen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán. Der 62-Jährige war im Februar in einem der größten Prozesse zu Drogenkriminalität in der Geschichte der USA in allen zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Es wird eine lebenslange Haftstrafe erwartet.

Landgericht Detmold verhandelt im Missbrauchsfall Lügde abgetrenntes Verfahren. Angeklagt ist ein heute 49-jähriger Mann aus Stade in Niedersachsen - unter anderem wegen Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. In zwei Fällen soll er den Mitangeklagten Andreas V. zum Missbrauch aufgefordert haben. Heiko V. hatte am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt. Möglicherweise gibt es noch am Abend ein Urteil. Alles zum Fall Lügde lesen Sie hier.

Frühstücksflocke

In Mexiko-Stadt kaufen die Menschen gerne Telefon-Attrappen. 82 Smartphones werden in Mexikos Hauptstadt im Durchschnitt gestohlen - pro Stunde. Weil Polizei und Politik das Problem nicht in den Griff bekommen, wehren sich die Bürger nun auf ihre eigene Art. Von Christoph Gurk