Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer sucht die CDU nach einer neuen Führung. Die Parteichefin hat am Montag ihren Verzicht auf eine mögliche Kanzlerkandidatur für die Union angekündigt. Auch den Parteivorsitz will Kramp-Karrenbauer mittelfristig aufgeben. "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen am Ende in einer Hand liegen", sagte sie am Montag in Berlin. Es schwäche die CDU, wenn diese Aufgaben nicht in einer Hand seien. Kramp-Karrenbauer will bis zum nächsten Parteitag der CDU, der für den Dezember geplant ist, Vorsitzende bleiben und die Suche nach Anwärtern für die Posten gestalten. Für diesen Vorschlag erhielt sie die Zustimmung des CDU-Präsidiums. "Ich führe den Prozess weiter von vorne", sagte sie. Die noch amtierende Parteichefin soll nach dem Willen der Bundeskanzlerin weiter Verteidigungsministerin bleiben.

Kramp-Karrenbauer stand gut ein Jahr nach ihrer Wahl zur Parteichefin wegen ihres Umgangs mit der Regierungskrise in Thüringen zuletzt heftig in der Kritik. Vergangene Woche hatte sie in Erfurt vergeblich versucht, die dortige CDU-Fraktion auf Linie zu bringen. Am Wochenende fiel auf, dass ihre Stellvertreter in der CDU sie kaum unterstützten. Über ihren Verzicht sagte sie am Montag: "Diese Entscheidung ist seit geraumer Zeit in mir gereift und gewachsen." Die Kanzlerin sei von ihr an diesem Montagmorgen informiert worden. Kramp-Karrenbauer betonte, dass die Frage der Kanzlerkandidatur auf einem Bundesparteitag getroffen werde. Andere Vorschläge wie eine Mitgliederbefragung seien beim jüngsten Bundesparteitag abgelehnt worden.

Inhaltlich betonte Kramp-Karrenbauer die scharfe Abgrenzung der CDU von der AfD und der Linkspartei. "Jede Annäherung an die AfD schwächt die CDU", sagte sie. Die AfD stehe "gegen alles, was uns als CDU ausmacht". Deutlich distanzierte sie sich von Mitgliedern der konservativen Werteunion in der CDU, die Gemeinsamkeiten mit der AfD sähen. Diese Haltung sei mit den Werten der CDU unvereinbar. Auch eine Zusammenarbeit mit der Linken könne es nicht geben, sagte sie. Die Geschichte und Programmatik der Partei seien mit Kernpunkten der CDU-Programmatik unvereinbar.

Vier Männer gelten als mögliche Kanzlerkandidaten

Als mögliche Anwärter für die Kanzlerkandidatur gelten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Friedrich Merz. Spahn und Merz unterlagen Kramp-Karrenbauer Ende 2018 als Bewerber um den Parteivorsitz. Auch CSU-Chef Markus Söder wird zu den möglichen Bewerbern gezählt. Alle vier hielten sich zunächst zurück. Spahn schrieb auf Twitter lediglich: "Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung."

Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt sei eine schwierige Situation gewesen. Es sei Kramp-Karrenbauers Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben, erklärte Spahn. Merz kündigte an, er werde der Vorsitzenden "jede Unterstützung dabei geben, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen". Der bayerische Ministerpräsident schrieb auf Twitter, es sei jetzt notwendig, "die inhaltliche und personelle Aufstellung der CDU grundsätzlich zu klären".

Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauerte den Verzicht. Kramp-Karrenbauer galt lange als ihre Favoritin für ihre Nachfolge. Dass die Parteifreundin nun Verteidigungsministerin bleibt, unterstütze Merkel "aus vollem Herzen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Vom Koalitionspartner in der Bundesregierung wurden die Vorgänge in der CDU als "sehr besorgniserregend" bewertet, so der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. "Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und sie ist seit Längerem erkennbar führungslos", sagte er. Mit Genugtuung kommentierte die AfD den Verzicht. Ihr Fraktionschef Alexander Gauland sagte, Kramp-Karrenbauer habe die CDU mit ihrem "Ausgrenzungskurs" gegen die AfD "ins Chaos gestürzt".

In Thüringen wollen Linke, SPD und Grüne mit der CDU über einen Ausweg aus der Regierungskrise reden. Ein Treffen sei für das kommende Wochenende geplant, sagte SPD-Chef Wolfgang Tiefensee. Dabei soll über die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten und anschließende Neuwahlen gesprochen. Das Linksbündnis erwartet, dass die CDU den früheren Regierungschef Bodo Ramelow bei dessen neuerlicher Kandidatur für das Amt unterstützt. Die CDU will ihn nicht wählen.