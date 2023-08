Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Wenn alles gutgeht, könnte es ein neues Kapitel in der Geschichte Kolumbiens sein: Am Donnerstag tritt in dem südamerikanischen Land ein Waffenstillstand in Kraft zwischen der Regierung und der Ejército de Liberación Nacional, kurz ELN, der größten noch aktiven linken Guerillagruppe in Kolumbien.