Ian Fry kämpft mit den Tränen, schon wieder. "Der Kampf um mein Land liegt in Ihren Händen", appelliert der Delegierte des winzigen Inselstaats Tuvalu an den Rest der Versammlung. Schon am Morgen sei ihm das noch einmal in aller Wucht klar geworden, und es falle ihm schwer, das zuzugeben, aber: "Ich bin weinend aufgewacht." So klingen viele Vertreter der Inselstaaten, damals, im Dezember 2009.

In Kopenhagen tagt die 15. UN-Klimakonferenz, sie soll ein neues, weltumspannendes Abkommen gegen die Erderwärmung hervorbringen. Die Allianz der Inselstaaten, derjenigen also, die als Erste dem buchstäblichen Untergang geweiht sind, geht aufs Ganze: Nicht nur verbindliche Ziele für alle Länder soll das neue Abkommen festschreiben, sondern auch ein Temperaturziel: die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius.

Das ist damals neu. Die meisten Staaten orientieren sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht an Temperaturen, sondern an Emissionen. Und wenn überhaupt mal ein Temperaturziel auftaucht, dann heißt es nicht 1,5 Grad, sondern "Zwei-Grad-Ziel". In Kopenhagen aber wird am Ende weder das eine noch das andere vereinbart, es gibt auch kein neues Abkommen: Die Konferenz scheitert.

Dennoch nimmt die Karriere des 1,5-Grad-Ziels ihren Lauf, wenn auch auf Umwegen. 2015, bei der Konferenz in Paris, verständigen sich die Staaten nicht nur auf ein neues Abkommen, sondern auch auf ein solches Ziel: Artikel 2 hält fest, dass die Staaten die Erwärmung "deutlich unter zwei Grad Celsius unter dem vorindustriellen Niveau" halten wollen - und "Anstrengungen" unternehmen, sogar 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Allerdings bittet die Konferenz auch den Weltklimarat um einen Sonderbericht. Er soll klären, was 1,5 Grad Celsius Temperaturplus bedeuten.

Der Bericht erscheint 2018, und er ist deutlich. Alle Klimaschäden werden bei 1,5 Grad deutlich milder ausfallen als bei zwei Grad Erderwärmung, und das teilweise drastisch. So erobert das Ziel zunehmend die Weltbühne, auch bei der jüngsten Klimakonferenz in Dubai. Da bezeichnet Konferenz-Präsident Sultan Ahmed al-Dschaber das 1,5-Grad-Ziel als den "Polarstern", der alle Anstrengungen leiten müsse. Und im Abschlussdokument beschließen die Staaten, sie wollten dieses Ziel unbedingt "in Reichweite" halten. Keine zwei Monate später ist das schöne Ziel zum ersten Mal überschritten.

"Wir brauchen eine planetarische Müllabfuhr."

Und nun? Der Ökonom Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, sieht noch keinen Grund, die Hoffnung fahren zu lassen. Zwar deute mit den neuen Zahlen vieles darauf hin, "dass wir diese Grenze auch dauerhaft überschreiten könnten", sagt er. "Das bedeutet allerdings nicht, dass die internationale Klimapolitik damit gescheitert ist." Denn auch wenn die Temperaturschranke nun für einige Dekaden gerissen wird, lasse sich dieses "Überschießen" auf anderem Wege kompensieren - indem etwa Emissionen der Atmosphäre nachträglich entzogen werden. Technologien dazu gibt es, sei es die direkte Abscheidung von CO₂ aus der Luft, seien es Biomassekraftwerke, deren Kohlendioxid aufgefangen wird. In beiden Fällen ließe sich das klimaschädliche Gas unterirdisch speichern. "Die Klimapolitik ist nicht gescheitert, sondern muss nun zu einem industriellen Kohlenstoffmanagement weiterentwickelt werden", sagt Edenhofer - und vergleicht das CO₂ mit Müll, den es zu entsorgen gelte. "Wir brauchen neben der drastischen Emissionsminderung eine planetarische Müllabfuhr."

Auch bei der letzten UN-Klimakonferenz spielte die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid eine große Rolle, und sie wird in Zukunft noch zunehmen. Wobei damit immer auch die Sorge einhergeht, damit ließen sich auf Dauer auch fossile Energien ihrer Klimalast entledigen - und so in die Zukunft retten. Umso wichtiger war die Formulierung aus Dubai, die Staaten wollten sich von den fossilen Energien wegbewegen.

Darin sehen auch Klimaschützer die größte Chance. So richtig sei der Druck auf den Klimaschutz erst mit dem Pariser Klimaabkommen und den Protesten der Fridays-for-Future-Bewegung entstanden, sagt Germanwatch-Chef Christoph Bals, der seit vielen Jahren Klimagipfel begleitet. Aber diese neue Ernsthaftigkeit im Klimaschutz sei zu spät gekommen, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten - auch wenn neue Zahlen der Internationalen Energieagentur auf einen bevorstehenden Scheitelpunkt von Kohle, Öl und Gas hindeuteten. "Die Trendwende gibt aber Hoffnung, dass die Temperatur noch unter zwei Grad Celsius begrenzt und bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zurückgeführt werden kann", sagt Bals. "Und es lohnt sich, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen."