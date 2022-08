Von einer Hitzewelle in die nächste: Mit Nebelduschen will Wien Abkühlung verschaffen.

Die Hauptstadt Österreichs ist die mit am stärksten von der Erderhitzung betroffene Stadt Europas. Wie geht Wien dagegen vor? Und was lässt sich daraus lernen?

Von Leila Al-Serori, Wien

Die Nebelduschen sollen es richten. Dann, im Jahre 2050, wenn es in Wien durch die Erderhitzung so heiß wie heute im nordmazedonischen Skopje sein soll, werden die Menschen in der Hauptstadt Österreichs durch den künstlichen Nieselregen flanieren und die 40 Grad Lufttemperatur locker wegstecken.