Von Corona-Regeln über die Lage in Libyen bis hin zum Fall Nawalny: Es wird erwartet, dass Merkel in ihrer traditionellen Sommer-PK vor Hauptstadtjournalisten eine große Bandbreite an Themen abdeckt. Verfolgen Sie den Livestream.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt am Freitagvormittag ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten. Nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag über ein möglichst einheitliches, aber regional angepasstes Vorgehen in der Corona-Pandemie dürfte im innenpolitischen Teil der Pressekonferenz genau diese Strategie ein zentrales Thema sein. Ebenso dürfte die Kanzlerin nach dem von der Koalitionsspitze am Dienstagabend geschnürten Paket zur Verlängerung der Hilfsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen gefragt werden.

In der Außenpolitik werden wohl die weltweiten Konflikte eine Rolle spielen, voran der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer. Weiter dürften die Lage in Libyen sowie in der Sahelzone nach dem Putsch in Mali angesprochen werden. Auch der Fall des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, der mutmaßlich vergiftet worden ist, sowie das Verhältnis zu Russland werden sicherlich Thema sein, ebenso die Lage in Belarus angesichts der andauernden Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko.