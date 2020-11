Der polizeibekannte Fahrer wird in Gewahrsam genommen. Am Wagen stehen Beschimpfungen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben könnten. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits vor einigen Jahren.

Von Jan Heidtmann, Berlin, und Philipp Saul, Berlin

In Berlin ist ein Autofahrer gegen ein Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Er beschädigte dabei mit der Front des Wagens mindestens zwei Metallstreben des Gittertores, wie ein dpa-Fotograf am Mittwochvormittag berichtete. Auf Fotos zu sehen war, wie ein Kombi am Eisengitter vor der Einfahrt stand. Auf der Seite des augenscheinlich unbeschädigten Wagens stand in weißer Schrift eine Beschimpfung geschrieben: "Ihr verdammten Kinder und alte Menschen-Mörder". Auf der Beifahrerseite steht "Stop der Globalisierungs-Politik".

Der Fahrer wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Man kläre derzeit, ob er das Auto gegen das Tor gesteuert habe. Unklar ist etwa, mit welcher Geschwindigkeit der Wagen unterwegs war. Die Fahrt in den Zufahrtsbereich des Bundeskanzleramtes ist nicht erlaubt. Darauf weist ein Schild hin. Lediglich Fahrradfahrern ist es erlaubt, weiterzufahren. Allerdings handelt es sich um einen öffentlichen Straßenbereich. Vor dem Kanzleramt befindet sich ein Tor, das in den Boden versenkt werden kann und meist offen ist.

Beamte der Bundespolizei, die für die Sicherheit des Kanzleramtes zuständig ist, nahmen den Fahrer in Gewahrsam. Er ist offenbar bereits polizeibekannt. Der 54 Jahre alte Mann gilt als psychisch krank und ist offenbar auch gehbehindert. Im Kofferraum seines Wagens wurde ein Rollstuhl gefunden. Dem Kennzeichen zufolge stammt der Fahrer aus dem Kreis Lippe.

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2014

Derzeit werde untersucht, ob es sich um denselben, damals 48 Jahre alten Mann handele, der schon 2014 im Schritttempo auf einen Zaun des Kanzleramts zugefahren und dann dort stehengeblieben sei. Wie auch bei dem aktuellen Vorfall war damals ein grüner VW Golf IV Variant das Tatfahrzeug. "Schluß mit dem Menschentötenden Klimawandel" und "Nicole, ich liebe dich" stand auf der Beifahrerseite.

Von einem Anschlag mit extremistischem Hintergrund ging die Polizei zunächst nicht aus. "Wir arbeiten im Moment nicht auf Basis dieser Annahme", sagte eine Polizeisprecherin. Je nach dem, ob der Fall als Landes- oder Bundesangelegenheit gewertet wird, übernimmt dann die Berliner Polizei oder das Bundeskriminalamt die Ermittlungen.

Keine Gefahr für Merkel

Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Sitzung des Bundeskabinetts. Dieses tagt in der Regel Mittwochmorgens im Kanzleramt. Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Auch der Deutsche Bundestag, der in der Nähe des Kanzleramts liegt, tagt ab dem Mittag.

Ein Regierungssprecher erklärte: "Für die Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung und die im Bundeskanzleramt beschäftigten Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung." Es sei bei dem Vorfall "zu geringem Sachschaden" gekommen.

Mit Material von dpa und Reuters