18. August 2019, 06:56 Uhr Afghanistan Mehr als 60 Tote nach Anschlag in Kabul

Bisher hat sich noch niemand zur Tat bekannt. Die radikalislamische Taliban verurteilte den Anschlag aber.

Üblicherweise sind bei Hochzeiten in Kabul hunderte Gäste geladen. Männer und Frauen feiern getrennt.

Erst vor zehn Tagen waren bei der Explosion einer Autobombe im morgendlichen Berufsverkehr mehr als ein Dutzend Menschen getötet und über 140 Menschen verletzt worden.

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul kommen mindestens 63 Menschen ums Leben. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Samstagabend in einer Hochzeitshalle in die Luft. Mindestens 182 Menschen werden verletzte, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilt.

Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. In der Vergangenheit hatte aber vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sogenannte weiche Ziele angegriffen. Unter weichen Zielen versteht man öffentliche Gebäude, die nicht durch Sicherheitskontrollen geschützt sind. Der Sprecher der radikalislamischen Taliban, Sabiullah Mudschahid, bestritt die Beteiligung der Gruppe an dem Anschlag und verurteilte die Tat.

Laut dem Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, ereignete sich die Explosion kurz vor 23 Uhr in einer Hochzeitshalle im Südwesten der Stadt. Es sollen rund 1200 Gäste anwesend gewesen sein. Bei Hochzeiten in Kabul feiern Männer und Frauen in getrennten Räumen. Üblicherweise sind hunderte Gäste geladen, das Abendessen wird nach 22 Uhr serviert.

Der Anschlag auf die Hochzeitshalle war der 17. größere Angriff in Kabul seit Januar. Bei den vorherigen 16 wurden laut Behördenangaben mindestens 113 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt. Erst Anfang des Monates waren bei der Explosion einer Autobombe im morgendlichen Berufsverkehr mehr als ein Dutzend Menschen getötet und über 140 Menschen verletzt worden.

Seit Juli vergangenen Jahres sprechen die USA mit hochrangigen Vertretern der radikalislamischen Taliban über eine politische Lösung des langjährigen Konflikts. Dabei geht es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird. Beide Seiten hatten sich jüngst optimistisch gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen. Viele Afghanen befürchten allerdings, dass die Gewalt durch Anschläge des IS im Land weiter andauern könnte.