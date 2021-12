Ein neu aufgetauchtes Foto könnte dem angeschlagenen britischen Premierminister weiter zusetzen. Auf der Aufnahme, die der britische Guardian am Montag veröffentlicht hat, ist Boris Johnson an einem Tisch im Garten der Downing Street mit seiner jetzigen Ehefrau Carrie und zwei Mitarbeitern zu sehen. Im Hintergrund stehen weitere Menschen in Grüppchen zusammen, insgesamt sind es etwa 20. Es soll im Mai 2020 entstanden sein, als in England strenge Kontaktbeschränkungen galten.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Johnson steht wegen mehrerer Berichte über solche verbotene Treffen seiner Parteikollegen bei den Tories seit Wochen unter Druck. Auslöser war das Bekanntwerden einer Weihnachtsfeier in Johnsons Amtssitz im Dezember des vergangenen Jahres. Er bestritt die Vorwürfe zunächst, musste aber zurückrudern, nachdem ein Video von der Party aufgetaucht war.

Der Skandal trifft Johnson und seine Regierung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Omikron-Variante des Coronavirus lässt die Infektions- und Todesfallzahlen in Großbritannien in die Höhe schießen. Der Premierminister sah sich gezwungen, entgegen seiner bisherigen Versicherungen erneut schärfere Maßnahmen wie eine Maskenpflicht und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einzuführen.

Um dies durchzusetzen, benötigte Johnson im Parlament die Stimmen der Opposition. Der libertär-konservative Flügel seiner eigenen Party lehnt sich gegen ihn auf. Laut BBC stimmten 99 Abgeordnete der Tories gegen das Maßnahmenpaket des Premierministers. Am Sonntag trat Brexit-Minister David Frost zurück, mutmaßlich unter anderem wegen Johnsons diverser Fehltritte und dessen Corona-Politik.