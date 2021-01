An seinem ersten Tag als neuer US-Präsident wollte es Joe Biden nicht bei einem Aufruf zu Einheit und Versöhnung belassen. Noch am Mittwoch hat er eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen. Wird es ihm aber nach den chaotischen Trump-Jahren auf Dauer gelingen, die Menschen im Land für seinen Kurs zu gewinnen und das Gift aus der Gesellschaft zu ziehen?

Darüber diskutiert an diesem Donnerstag von 19 bis zirka 20 Uhr bei einer Online-Veranstaltung Stefan Kornelius, SZ-Ressortleiter Politik, mit Constanze Stelzenmüller von The Brookings Institution und Hubert Wetzel, SZ-Korrespondent in Washington. Via Livestream können Sie das Gespräch mitverfolgen und sich auch selbst einbringen. Hier geht es zur Anmeldung.