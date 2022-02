Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Sitzung des Bündnisses in Brüssel.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Es ist eine Frage, die Jens Stoltenberg leicht beantworten könnte: Welche Fähigkeiten sind die wichtigsten für einen Nato-Generalsekretär? Doch der Norweger verweigert die Auskunft, denn "das könnte so interpretiert werden, als würde ich den Mitgliedstaaten Ratschläge erteilen". Stattdessen wendet er im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung seine bewährte Strategie an. Der Generalsekretär spricht also weiter und bringt die Botschaft unter, die ihm wichtig ist: "Ich werde mich zu 100 Prozent auf meine Aufgabe bei der Nato konzentrieren, und zwar bis zum letzten Tag meiner Amtszeit."