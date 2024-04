Japans Premierminister Fumio Kishida bleibt standhaft in diesen Zeiten mit Parteispendenskandal und Umfragetief. Es gab zwar Spekulationen, dass er zurücktreten könnte, sobald er im März den Regierungshaushalt für das nächste Fiskaljahr durch das Parlament gebracht hat - weil auch in seiner rechtskonservativen LDP viele unzufrieden sind mit ihm. Aber mittlerweile ist April. Kishida ist immer noch im Amt. Nächste Woche reist er nach Washington, um mit US-Präsident Joe Biden eine innigere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zu vereinbaren. Und diese Woche am Donnerstag gab es in Tokio eine Entwicklung, die seine Position auf den ersten Blick auch eher stärkt als schwächt.