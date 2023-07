Jane Birkin, englisch-französische Sängerin und Schauspielerin, beim Paleo Festival in der Schweiz (2019).

Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren, melden die französischen Tageszeitungen Le Parisien und Le Monde am Sonntag. Sie soll zuletzt mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt haben.

Jane Birkin wurde 1946 in London geboren und zog Ende der 1960er Jahre nach Frankreich. Zusammen mit ihrem Partner Serge Gainsbourg nahm sie 1969 das Duett "Je t'aime... moi non plus" auf. Aus der Ehe stammt die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg.

