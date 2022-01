Von Oliver Meiler, Rom

Und plötzlich ging alles ganz schnell. Italiens Parlament hat sich am Samstag nach einer Woche voller Kapriolen selbst ernannter Königsmacher seiner eigenen Unfähigkeit ergeben, einen neuen Präsidenten der Republik zu wählen, und bestätigte stattdessen Sergio Mattarella in seinem Amt, obschon der genau dieses Szenario sehr ausdrücklich nicht gewünscht hatte. Im entscheidenden Wahlgang stimmten 759 der insgesamt 1009 Parlamentarier und Regionalvertreter für Mattarella. Notwendig gewesen wären also 505 Stimmen. Der zwölfte Staatschef in der Geschichte des republikanischen Italiens ist erst der zweite, der wiedergewählt wurde.