Die Fünf-Sterne-Bewegung von Giuseppe Conte (hier bei einem Fernsehauftritt) könnte in Süditalien stärkste Kraft werden, insgesamt ist Enrico Letta (hinten) der aussichtsreichste Kandidat. Da hätte es sich angeboten, mit vereinten Kräften anzutreten. Stattdessen ist das linke Lager heillos zerstritten.

In Italien zanken die Parteien des progressiven Lagers lieber miteinander, als gegen den gemeinsamen politischen Gegner zu kämpfen. So verhelfen sie der extremen Rechten bei den Wahlen am 25. September wahrscheinlich zum Sieg.