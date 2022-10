Nach gut einem Jahr in der Opposition will der Langzeit-Premier mit Hilfe radikaler Partner wieder an die Macht. Werden die Schwächen seiner Gegner ihm den Weg zum Sieg bahnen?

Von Peter Münch, Tel Aviv

In Israels politischer Dauerkrise folgt am Dienstag der nächste Akt: Zum fünften Mal in dreieinhalb Jahren sind etwa 6,5 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Der liberale Übergangspremier Jair Lapid hofft darauf, die Regierungsarbeit gestützt auf ein heterogenes Bündnis fortsetzen zu können. Der im vorigen Jahr abgelöste Langzeit-Premierminister Benjamin Netanjahu strebt mit einem rechts-religiösen Block ein schnelles Comeback an.

Die letzten Umfragen sehen keine klare Mehrheit für eine der beiden Seiten. Bis zum Schluss wird deshalb verbissen um jede Stimme gekämpft.

Als unermüdlicher Wahlkämpfer hat sich erneut der 73-jährige Netanjahu gezeigt. In einem Lastwagen mit gläsernem Anhänger ist er durchs Land gereist, von Nord nach Süd, zu Siedlern und Säkularen, und zuletzt ist er auch in Bnei Brak gesichtet worden, der ultra-orthodoxen Vorstadt von Tel Aviv. Seine Botschaft: Er allein könne mit seinen 15 Jahren Erfahrung an der Regierungsspitze Israels Sicherheit und Stärke garantieren.

Höhenflug der Religiösen Zionisten

Sein Ziel: Insgesamt mindestens 61 Sitze im 120-köpfigen Parlament. Etwas mehr als 30 davon werden seinem Likud zugetraut. Den Rest sollen die Verbündeten einfahren: die beiden ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Torah-Judentum sowie eine extrem rechte Liste namens Religiöse Zionisten.

Netanjahu selbst hatte Pate gestanden, um diese Liste aus drei rechten Splitterparteien zusammenzufügen. So soll keine Stimme dadurch verloren gehen, dass einer seiner potenziellen Verbündeten mit weniger als 3,25 Prozent der Stimmen den Einzug ins Parlament verpasst. Selbst für ihn unerwartet war aber dann wohl der Höhenflug dieser Religiösen Zionisten. Vor gut einem Jahr waren sie noch auf sechs Sitze gekommen. Nun könnten sie den Umfragen zufolge bis zu 15 Mandate erreichen und damit zur drittstärksten Kraft in Israels Politik aufsteigen.

Im Wahlkampf haben diese radikalen Rechten am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zu ihrem Programm gehört die Ausweisung von Arabern, die als "illoyal" gegenüber Israel empfunden werden. Vorgestellt wurden auch Pläne für eine Justizreform, die die Gewaltenteilung einschränken und zudem Netanjahu in seinem laufenden Korruptionsprozess zugute kommen könnte.

Risse im Lager seines größten Rivalen

Während Netanjahus Block weitgehend geschlossen dasteht, sind im Lager seiner Gegner zahlreiche Risse zu sehen. Naftali Bennett, der Netanjahu im Sommer 2021 als Premierminister abgelöst hatte, tritt bei dieser Wahl nicht einmal mehr an, weil seine rechte Jamina-Partei unter dem Druck der Regierungsverantwortung zerfallen ist. Starken Zulauf verzeichnet dagegen die im politischen Zentrum platzierte Zukunftspartei von Lapid, der seit Ausrufung der Neuwahl im Juni als Übergangspremier amtiert. Mit einem prognostizierten Anstieg von 17 auf 25 Sitze oder mehr hat sie die Lücke zum Likud deutlich kleiner werden lassen.

Die Verschiebungen ergeben sich allerdings auch hier allein innerhalb der Blöcke. Der Aufschwung Lapids geht zu Lasten seiner Verbündeten - zum Beispiel von Verteidigungsminister Benny Gantz und Justizminister Gideon Saar, die ihre beiden Parteien ohne Zündeffekt zu einer gemeinsamen Liste namens Nationale Einheit zusammengeschlossen hatten. Besonders gefährlich für das Lager der Netanjahu-Gegner ist es, dass sich gleich mehrere Parteien mit vier bis fünf vorhergesagten Sitzen nur knapp oberhalb der 3,25-Prozent-Hürde bewegen. Das gilt auch für die beiden Parteien aus dem linken Spektrum, Arbeitspartei und Meretz. Sollte eine von ihnen den Einzug ins Parlament verpassen, könnte dies den Ausschlag geben für eine Mehrheit des Netanjahu-Blocks.

Bedeutsam für den Ausgang der Wahl wird das Stimmverhalten der arabischen Minderheit sein, die 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen. Als die arabischen Parteien noch als Vereinte Liste geschlossen antraten, gewannen sie bis zu 15 Mandate. Nun aber stehen drei Gruppierungen einzeln zur Wahl, von denen mindestens eine den Einzug ins Parlament verfehlen dürfte. Der Zerstrittenheit hat auch die Politikmüdigkeit der arabischen Klientel befördert. In Umfragen hatten zwischenzeitlich nur noch 40 Prozent angegeben, zur Wahl gehen zu wollen. Das wäre ein historischer Tiefstand.

Auch dies könnte Netanjahu am Ende in die Karten spielen. Um das zu verhindern, hat Lapid zuletzt auch Wahlkampf in Nazareth gemacht. In der größten Stadt der arabischen Israelis hat er jedoch nicht um Stimmen für seine Partei geworben. Er hat dazu aufgerufen, überhaupt zur Wahl zu gehen.