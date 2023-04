In mehreren Orten im Norden des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Zuvor war es am Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern gekommen.

Aus dem Libanon sind sind mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden. Eine Rakete sei erfolgreich abgefangen worden, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde eine zweite Rakete aus dem Süden des Libanon auf Ziele in Israel abgefeuert. In mehreren Orten in Nordisrael sei Luftalarm ausgelöst worden, erklärte das Militär. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, im Süden des Libanons seien Artilleriegeschosse eingeschlagen.

Den zweiten Tag in Folge attackierten palästinensische Angreifer Israel vom Gazastreifen aus mit Raketen. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Zuvor war es zwei Tage am Tempelberg in Jerusalem in Folge zu Zusammenstößen zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern gekommen. Die Polizisten versuchten Augenzeugen zufolge, Palästinenser aus der Al-Aksa-Moschee zu holen, dabei seien Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt worden.

Die israelische Polizei sah sich nach eigener Darstellung zu dem Vorgehen in der ersten Nacht gezwungen, nachdem sich auf dem Gelände "maskierte Aufwiegler" verschanzt hätten. Mehr als 350 Menschen seien festgenommen und weggebracht worden. Rettungskräften zufolge wurden zahlreiche Menschen verletzt, darunter auch israelische Sicherheitskräfte.

Der Rote Halbmond warf den Israelis vor, sie hätten Sanitäter daran gehindert, die Moschee zu erreichen. Der Tempelberg in Jerusalem ist für Muslime und Juden eine heilige Stätte. In den vergangenen Jahren haben sich die Spannungen dort verschärft. In diesem Jahr kommt erschwerend hinzu, dass zeitlich der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem jüdischen Pessachfest und dem christlichen Osterfest zusammenfallen und dadurch mehr Menschen aller Religionsgruppen das Gelände aufsuchen.

Die jüngste Eskalation fand vor dem Hintergrund von Vorstößen der israelischen Sicherheitskräfte ins Westjordanland statt, bei denen in den vergangenen Monaten mehr als 250 Palästinenser getötet und Tausende festgenommen wurden. Bei Angriffen durch Palästinenser sind wiederum mehr als 40 Israelis und drei Ukrainer getötet worden.