Der Unmut wächst, die Proteste nehmen zu. Und der Ruf nach Neuwahlen in Israel wird immer lauter. Im Laufe der Woche wurde zu neuen Demonstrationen am Samstag aufgerufen, die zahlenmäßig an die sogenannten Demokratieproteste des Vorjahres heranreichen sollen.

Vergangenes Jahr gingen Hunderttausende für die Demokratie auf die Straße. Jetzt fordern die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. "Die Regierung hat versagt, uns zu schützen", sagt Lital Shochat Chertow, Sprecherin der Bürgerbewegung Hofshi BeArtzenu (Frei in unserem Land). Jede andere Regierung wäre nach einem solchen Versagen zurückgetreten, sagt sie. "Wir fürchten, dass die Regierung keine Entscheidungen für das Volk und die Geiseln trifft, sondern für ihr eigenes politisches Überleben."

Mit ihrer Forderung nach Neuwahlen steht sie nicht allein. Laut einer Umfrage des israelischen Instituts für Demokratie von Anfang Februar sprechen sich 71 Prozent der israelischen Bevölkerung für Neuwahlen aus. Am Wochenende sollten sich nun die Demonstranten in der Kaplanstraße versammeln, einer Hauptader für den Verkehr und die vergangenen Proteste. Nach Angaben der Organisatoren wurde der Protestzug von der Polizei jedoch nicht genehmigt.

"Wir haben keine Zeit für Neuwahlen"

Nicht alle fordern in diesen Tagen Neuwahlen. Udi Goran ist Mitglied des Forums für Geiseln und vermisste Familienangehörige. Sein Cousin Tal Chaimi wurde von der Hamas ermordet. Dessen Leiche ist immer noch im Besitz von Terroristen im Gazastreifen. "Wir haben keine Zeit für Neuwahlen. Wir wollen unsere Angehörigen zurück", sagt er. "Alles andere ist jetzt irrelevant." Mit Blick auf die aktuelle Rettungsaktion der israelischen Streitkräfte in Chan Junis sagt er: Egal, wie viele Geiseln die Hamas gefangen hält oder wie viele Geiseln Israel rettet - die Hamas werde nicht von ihren Forderungen abrücken. Sie werde weiter auf die Freilassung zahlreicher palästinensischer Gefangene dringen.

"Die Soldaten riskieren ihr Leben und können bei den Einsätzen sterben. Und auch die Geiseln sind in Gefahr", sagt Udi Goran. Das Leben der Geiseln und der Soldaten weiter zu riskieren, sei jedoch lächerlich. "Wir fordern die Regierung auf, sie nicht zu retten, sondern den Deal abzuschließen. Wir wissen, dass ein solcher auf dem Tisch liegt. Eine Einigung könnte erreicht werden." Bei einem Abbruch der Verhandlungen, wie ihn Premierminister Benjamin Netanjahu propagiert, würde die Regierung die Geiseln "vor den Bus werfen".

Seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober wurden bereits mehr als 230 Soldatinnen und Soldaten getötet. Über 30 der 134 Geiseln in Gaza sollen bereits tot sein. Laut Udi Goran waren 26 von ihnen noch am Leben, als sie von den Hamas-Terroristen verschleppt wurden. Im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis vermuten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) Leichen von israelischen Geiseln, die sie bergen wollen. Am Donnerstag wurde das Krankenhaus nach einer Vorwarnung der IDF gestürmt. In einer Videobotschaft sprach der israelische Armeesprecher von einer "präzisen und begrenzten Operation".

Die Vereinten Nationen verurteilen die Angriffe

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass dort Leichen gefunden wurden. Am Freitagmittag meldeten israelische Medien jedoch, dass die IDF mehr als 20 Terroristen festgenommen hätten, die an den Massakern vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Zudem wurden Dutzende Verdächtige zur Befragung festgenommen. Nach Angaben der New York Times gaben Beamte des Gazastreifens bekannt, dass fünf Patienten gestorben seien, nachdem bei einem israelischen Überfall auf die Einrichtung die Stromversorgung ausgefallen war. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Zudem sollen Menschen bei der Flucht aus der Einrichtung angegriffen worden sein. Fragen der Süddeutschen Zeitung zu den Vorfällen in Chan Junis beantworteten die IDF bis Redaktionsschluss nicht.

Israelische Truppen drangen während des Krieges wiederholt in Krankenhäuser ein. In einem Anfang Januar veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt es, seit dem 7. Oktober seien 304 Angriffe auf das Gesundheitssystem registriert worden. 94 Gesundheitseinrichtungen und 79 Krankenwagen seien dabei angegriffen worden. Die IDF argumentieren, dass sich Hamas-Terroristen in den Krankenhäusern oder den darunter liegenden Tunnelsystemen aufhalten und Geiseln verstecken. Von dort würden sie Raketenangriffe lenken und die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Kürzlich berichtete die New York Times, dass Beweise gefunden worden seien, wonach die Hamas das al-Shifa-Krankenhaus als Unterschlupf genutzt, dort Waffen gelagert und einen befestigten Tunnel unter dem Komplex unterhalten habe, der mit Wasser, Strom und Klimaanlage versorgt worden sei. Obwohl das Völkerrecht Krankenhäuser schützt - auch wenn sie Soldaten medizinisch versorgen -, kann ihre Nutzung für andere "feindselige" Handlungen sie zu legitimen Zielen militärischer Aktionen machen.

Das Büro für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat nach dem Militäreinsatz in Chan Junis Vorwürfe gegen Israel erhoben. "Die Operation scheint Teil eines Musters zu sein: Israelische Streitkräfte greifen lebenswichtige zivile Infrastruktur an, insbesondere Krankenhäuser", kritisierte UN-Sprecherin Ravina Shamdasani. "Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind entsetzlich." Zwei Tage vor der Operation hatten die israelischen Streitkräfte die Zivilisten aufgefordert, das Krankenhaus zu verlassen. Internationale Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen zeigten sich am Mittwoch besorgt über die Situation im Nasser-Krankenhaus. Vergangene Woche seien zwei Menschen durch Schüsse auf die Klinik getötet und fünf weitere verletzt worden.