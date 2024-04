Es war kurz vor zwei Uhr Ortszeit am Sonntagmorgen, als in Israel Raketenalarm ausgelöst wurde. Am Himmel waren helle Lichtschweife zu sehen. Wenige Stunden zuvor hatte Iran den seit Tagen erwarteten Angriff auf Israel begonnen und zahlreiche Drohnen und auch Cruise Missiles abgeschossen. Israel und seine Verbündeten konnten nach eigenen Angaben 99 Prozent abwehren und die Flugkörper abschießen, der Schaden soll gering geblieben sein. Doch der erste direkte Angriff Irans auf Israel wird international als besorgniserregende Eskalation gewertet.

Seit Tagen war mit einem Angriff Irans gerechnet worden, Teheran hatte eine Reaktion auf einen Anschlag, der Israel zugeschrieben wird, angekündigt. Anfang April war Mohammad Zahedi, ein hochrangiger iranischer General der islamischen Revolutionsgarde, in Damaskus durch einen mutmaßlich israelischen Angriff getötet worden. Er galt als Befehlshaber der Truppen in Syrien und Libanon und hatte sich in einem iranischen Gebäude in der syrischen Hauptstadt aufgehalten. In den Tagen danach wurde immer deutlicher, dass Iran auf Vergeltung drängt. Israel müsse und werde bestraft werden, sagte Irans oberster Führer Ali Chamenei.

In der Nacht auf Sonntag folgte die militärische Reaktion. Zum ersten Mal hat Iran den "Erzfeind Israel", dem er seit der Gründung mit Vernichtung droht, direkt angegriffen. Insgesamt 170 Drohnen, mehr als 30 Marschflugkörper und über 120 Raketen soll das Mullah-Regime auf Israel abgefeuert haben. Seit Jahrzehnten führen beide Staaten einen Schattenkrieg. Auf der Social-Media-Plattform X erklärte die ständige Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen anschließend den Angriff auf Israel für beendet und warnte, wohl im Wissen um die Eskalationsgefahr, vor Gegenschlägen.

Bei der Abwehr des Angriffs standen nicht nur Frankreich, Großbritannien und die USA zur Seite, sondern auch das benachbarte Königreich Jordanien, mit dem Israel vor knapp 30 Jahren einen Friedensvertrag unterzeichnet hat. Es ist nicht das einzige Land im Nahen Osten, das sich nach den Angriffen zu Wort gemeldet hat. Saudi-Arabien äußerte sich "tief besorgt" über die Entwicklungen. Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate riefen zu einer Entspannung der Lage und zur Zurückhaltung auf.

US-Präsident Joe Biden verurteilte den iranischen Angriff auf das Schärfste. Um eine "gemeinsame diplomatische Reaktion auf den dreisten Angriff Irans zu koordinieren", kündigte er Beratungen der G-7-Gruppe an. Für den Sonntagnachmittag wurde eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten westlichen Industrienationen angesetzt. In einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat Biden die amerikanische Unterstützung für die Sicherheit Israels zugesichert. Zugleich betonte er, Israel sei in der Lage gewesen, eine beispiellose Angriffswelle abzuwehren. Dies sei "eine klare Botschaft an seine Feinde, dass sie die Sicherheit Israels nicht wirksam bedrohen können", so Biden. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN hat US-Präsident Biden Netanjahu jedoch mitgeteilt, dass er sich an keinem Vergeltungsanschlag gegen Iran beteiligen wird.

Am Sonntagmittag tagte auch das israelische Kriegskabinett. Rechtsextreme Partner, von denen das politische Überleben Benjamin Netanjahus abhängt, drängen auf einen Angriff. Aus Teilen der Regierungskoalition ist bereits zu hören, dass ein harter Gegenschlag erwartet wird. Israels ehemaliger Verteidigungsminister und Mitglied des Kriegskabinetts, Benny Gantz, sagte nach Angaben der Times of Israel, dass er eine regionale Koalition gegen die iranische Bedrohung schaffen möchte.

Aus vielen Ländern Europas gab es Solidaritätsbekundungen für Israel. Die Bundesregierung zeigte sich nach dem Angriff des Mullah-Regimes zutiefst empört und verurteilte die Attacke. Die Unterstützung Israels auch aus der Region zeige, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), dass "Iran mit seinem aggressiven Verhalten, mit dem es eine ganze Region destabilisieren will, isoliert" sei. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte Iran vor "jeder weiteren Eskalation". "Man darf auf diesem Weg nicht weitermachen", sagte der Bundeskanzler am Sonntag im chinesischen Chongqing. "Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt." Scholz verurteilte die iranische Attacke erneut scharf. "Wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen", sagte Scholz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, dass man genau beobachte, ob diese Eskalation Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland habe. "Der Schutz von israelischen und jüdischen Einrichtungen in Deutschland hat höchste Priorität", sagte Faeser.