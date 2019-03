26. März 2019, 18:27 Uhr Israel Im Garten liegt Raketenschrott

Vergeltungsschlag: Bei den israelischen Luftangriffen in der Nacht zum Dienstag wurde auch diese Moschee in Gaza getroffenen.

Gefahr gehört zum Alltag der Menschen in den Gebieten nahe am Gazastreifen. Die jüngsten Angriffe aber erschüttern viele.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Kibbuz Alumim

"Die einen sammeln Briefmarken, er sammelt Raketen", meint Esther Marcus und blickt auf den esstischhohen Haufen rostfarbener Teile im Garten ihres Nachbarn Rafi Babayan. Bis zu einem halben Meter lang sind die mehr als ein Dutzend Geschosse, die der 58-Jährige zusammengetragen hat. Der Großteil sind Kassam-Raketen der Hamas, auch einige silberfarbene Bestandteile des israelischen Raketenabwehrsystems Iron Dome (Eisenkuppel) sind dabei.

Diese Teile sind in den vergangenen Jahren in und um Alumim gelandet. Rund hundert Familien leben hier in Sichtweite des Gazastreifens, Babayan wohnt seit rund 30 Jahren in dem Kibbuz. Die Mörsergranaten hat er zu einem Klangspiel verarbeitet, das neben der Terrasse in seinem Garten steht. "So wird aus Waffen Musik", sagt Babayan. Seit 28 Jahren ist er der Sicherheitsbeauftragte der Region, er hat alle Gazakriege erlebt und ist überzeugt: "Die Hamas will uns alle töten."

Die vergangene Nacht haben Babayan, seine Frau Orit und die Zwillinge Amit und Alon, zwei Jahre und neun Monate alt, im Schutzraum des Hauses verbracht. Der etwa acht Quadratmeter große Raum ist ausgestattet mit einer verstärkten Decke, einer Spezialtür und nur einem kleinen Fenster. Das Doppelbett ist noch nicht gemacht, die Plüschtiere der Kinder liegen herum, auch ein Spielzeug-Rettungsauto ist dabei. "Wir können den Kindern physischen Schutz bieten, aber natürlich bekommen sie auch etwas mit", sagt Babayan.

Nach dem Alarm bleiben 15 Sekunden bis zum Einschlag

Zwischen Mitternacht und drei Uhr früh sei es in dieser Nacht zum Dienstag am schlimmsten gewesen, erzählt Esther Marcus. Acht, neun, zehn Mal habe es "bum" gemacht. 15 Sekunden bleiben nach dem Ertönen der Sirenen, um Schutz zu suchen, ehe eine Rakete einschlagen kann. "Zum Glück gibt es Iron Dome", sagt sie und zeigt auf die beiden Raketenabwehrsysteme, die von ihrem Garten aus zu sehen sind.

60 Raketen sind in der Nacht von militanten Palästinensern über die Grenze Richtung Israel geschossen worden. Die israelische Armee wiederum griff in der Nacht nach eigenen Angaben 15 Ziele in der Küstenenklave an: Vor allem Gebäude der Hamas, darunter das Büro des Hamas-Führers Ismail Hanija, und ein "geheimes Hauptquartier" sowie Militäreinrichtungen auch des Islamischen Dschihad. In den frühen Morgenstunden wurden weitere Militäranlagen der Hamas in Deir al-Balah bombardiert. Von Panzern wurden auch Militärposten beschossen. Zumindest drei Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza verletzt.

Israel reagierte mit seinen Luftschlägen auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen, bei dem am Montagmorgen ein Haus nordöstlich von Tel Aviv zerstört worden war. Sieben Menschen erlitten Verletzungen, darunter Kleinkinder. Dass von der Politik und auch von Seiten der Armee heftiger reagiert werde, wenn Raketen auf den Zentralraum Israels abgeschossen werden - vor zehn Tagen nach Tel Aviv und am Montag nach Mishmeret - "schmerzt" Babayan, wie er sagt: "Wir kommen uns schon manchmal etwas verlassen hier vor."

Die Bewohner des Kibbuz und der umliegenden Gemeinden stellen sich darauf ein, dass die militärische Konfrontation diesmal länger dauern könnte. Auf den Straßen rund um den Gazastreifen sind viele Militärtransporte unterwegs, vor allem Panzer werden in die Region gebracht. Am Dienstagmorgen erließen die israelischen Behörden umfangreiche Maßnahmen für die Bevölkerung in den Gebieten rund um den Gazastreifen: Zumindest am Dienstag blieben die Schulen in den grenznahen Orten geschlossen, aber auch jene der nahe gelegenen Städte Beersheba, Aschkelon und Aschdod. Die Menschen wurden aufgefordert, nur unbedingt notwendigen Arbeiten nachzugehen - unter der Bedingung, dass sie sich in der Nähe eines Schutzraumes aufhalten. Öffentliche Dienstleistungen und landwirtschaftliche Arbeit wurden eingeschränkt. Im Kibbuz Alumim hatte man als Besucher den Eindruck, als gehe alles seinen gewohnten Gang. Hier wurde der Rasen gemäht, dort ein Dach gedeckt.

Auch in Gaza bangen viele um ihr Leben und fühlen sich ausgeliefert

Doch, meint Esther Marcus, "normal ist hier schon lange nichts mehr". Die gebürtige Engländerin ist vor 30 Jahren nach Israel gezogen und vor 20 Jahren an den Gazastreifen in diesen Kibbuz. Ihr Mann kenne noch andere Zeiten, er habe am Strand von Gaza gebadet. Ihr jüngster Sohn, 19 Jahre alt, sei dagegen mit dieser permanenten Bedrohungssituation aufgewachsen. "Man denkt sich, im nächsten Monat ist es vorbei. Dann werden plötzlich Jahre daraus."

Nicht alle kämen mit diesem Zustand klar, dass sich jederzeit auf einen Schlag alles ändern könne und man permanent nach Schutzmöglichkeiten suchen müsse. Die 54-Jährige arbeitet im Krisenzentrum der Region, sie hat ein Notfallhandy dabei. Ab fünf Uhr früh habe es geläutet. Eine Mutter habe um Rat gefragt, weil ihre Tochter ständig weinte. "Ruf Bibi an, er soll das stoppen", habe sie gefordert.

Mit Bibi ist Benjamin Netanjahu gemeint. Der israelische Premierminister, der auch Verteidigungsminister ist, eilte am Dienstagnachmittag nach seiner abgekürzten USA-Reise direkt ins Hauptquartier der Armee in Tel Aviv, in die Kirya. Dort wurde das weitere Vorgehen beraten.

Auch im Gazastreifen wurde mit Bangen auf die weitere Entwicklung gewartet. "Gott sei Dank ist uns nichts passiert. Aber es war eine sehr unruhige Nacht. Wir wissen auch nicht, wie es weitergehen wird", antwortete Abed Schokry auf eine Frage per E-Mail. Der 47-jährige vierfache Familienvater hat in Deutschland Maschinenbau studiert und lehrt inzwischen Ingenieurswissenschaften in Gaza. Er schrieb nun: "Es ist nicht gerade beruhigend, wenn andere für uns und über uns, unser Leben und unseren Tod entscheiden, ohne dass wir gefragt werden."