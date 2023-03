Die Proteste gegen die Justizreform der Regierung sind in der Geschichte Israels einmalig. Ein Gespräch mit Historiker Tom Segev darüber, was sie besonders macht, Netanjahus "Putsch von oben" und warum es bald Krieg geben könnte.

Interview von Alexandra Föderl-Schmid

Seit mehr als elf Wochen protestieren Hunderttausende gegen die Justizreform in Israel. Am Montag hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Änderungen angekündigt. So soll in dem Gremium, das künftig die Auswahl der Richter vornehmen soll, die Regierung nicht mehr eine Mehrheit von sieben zu vier Stimmen haben, sondern nur noch eine von sechs zu fünf. Die Opposition hat am Montag angekündigt, die Reform beim Obersten Gerichthof anzufechten.