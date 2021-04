In Gestalt von Mary Lou McDonald entschuldigte sich erstmals eine Parteichefin der irischen Sinn Féin für den Mord an Lord Mountbatten.

Von Alexander Mühlauer, London

Sechs Jahre ist es nun her, dass Prinz Charles nach Mullaghmore reiste, den Ort des Verbrechens. Dort, an der irischen Westküste, wurde am 27. August 1979 ein Mann von der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) ermordet, der dem britischen Thronfolger sehr viel bedeutete: Lord Mountbatten. Der Prince of Wales nannte ihn liebevoll "Onkel Dickie". Für Charles war er, wie er bei seinem Besuch in Irland sagte, der "Großvater, den ich niemals hatte".