25. Februar 2019, 18:59 Uhr Irland und der Brexit "Das wird die Hölle"

Diese Brücke liegt in Irland, das Gebiet vor und hinter ihr in Nordirland.

Das irische Drummully ist von Nordirland umgeben. Die Grenzen hat kaum mehr jemand gespürt. Jetzt könnten sie wiederkommen - und mit ihnen Schmuggler sowie jede Menge Ärger.

Von Cathrin Kahlweit

Die Vordertür der Conlons hat keine Klinke und keine Klingel. Hinter dem Haus muhen ein paar Kühe im Stall, sonst ist alles still. Das Klopfen an der Haustür führt zu kurzer Verunsicherung bei den Bewohnern. Von vorn kommen nur Fremde, und Fremde sind selten in dieser Gegend. Man kennt sich hier, in Drummully im Landkreis Monaghan, und wer Tom Conlon besuchen will, geht üblicherweise hintenherum.

Aber Besuch von Nachbarn steht an diesem Tag nicht an: Sein Sohn Peter, ein Kohlenhändler, ...