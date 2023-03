Iran und Russland:Freundschaftsspiel in Moskau

Von Carim Soliman

Bevor sich Iran und Russland am Mittwoch auf der diplomatischen Bühne begegneten, trafen sich die beiden Staaten auf dem Rasen. Am vergangenen Donnerstag war die russische Fußballnationalmannschaft in Teheran zu Gast. Ein Freundschaftsdienst war schon das Spiel an sich, denn der russische Verband ist infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin von allen internationalen und europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Und dann endete die Partie auch noch in einem politisch bekömmlichen Unentschieden: Eins zu Eins.