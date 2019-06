28. Juni 2019, 15:22 Uhr Iran Letzte Chance für den Atomdeal

In Wien verhandeln Top-Diplomaten über das Atomabkommen mit Iran.

Schon am Wochenende könnte das Land eine zentrale Beschränkung des Atomdeals überschreiten.

Für Iran sind die stark eingebrochenen Öl-Exporte das wichtigste Thema.

Von Paul-Anton Krüger , Wien

Der US-Präsident zeigt sich in Osaka ganz entspannt. "Keine Eile", sagte Donald Trump angesichts des eskalierenden Konflikts mit Iran. "Wir haben absolut keinen Zeitdruck." Das sieht von Wien aus ganz anders aus, wo sich am Freitag hochrangige Diplomaten aus Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Deutschland mit der iranischen Delegation trafen. Der Termin im Palais Coburg, wo 2015 das Atomabkommen ausgehandelt wurde, sei die letzte Chance, den Deal noch zu retten, sagte zuvor Abbas Mousavi, Sprecher des iranischen Außenministeriums.

Iran war, Stand Mittwoch, noch 2,8 Kilogramm entfernt von der Höchstmenge 300 Kilogramm, die das Abkommen festlegt für auf 3,67 Prozent angereichertes Uran, wie ein iranischer Diplomat in Wien bestätigte. Die Zentrifugen produzieren derzeit etwa ein Kilo dieses Stoffes pro Tag. Schon an diesem Wochenende also könnte die Islamische Republik eine der zentralen Beschränkungen für sein Atomprogramm überschreiten.

Eine Reaktion der nach Trumps Ausstieg verbliebenen Vertragspartner, zumindest der Europäer, wird damit in absehbarer Zeit unausweichlich - und das Ende des Abkommens wahrscheinlicher. Trump wäre mit seiner Strategie am Ziel, die Europäer auf Kurs zu zwingen. Mit jedem Tag steigt der Druck - deswegen hat Trump auch "jede Menge Zeit", wie er in Osaka sagte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte ihn in Japan dafür gewinnen, Ausnahmen bei den Öl-Sanktionen gegen Iran zu bewilligen und so Verhandlungsspielraum zu schaffen.

Denn die Öl-Exporte, das machte Vize-Außenminister Abbas Araghchi in Wien erneut klar, sind für Iran das zentrale Thema. Sie sind die wichtigste Quelle für Staatseinnahmen und Devisen. Und sie sind eingebrochen wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet: Irans wichtigste Kunden in Asien kauften noch knapp 400 000 Barrel pro Tag. Vor Auslaufen der US-Ausnahmegenehmigungen im Mai hatten sie sich noch mit 1,6 Millionen Barrel eingedeckt. Zwei Drittel von Irans Öl-Ausfuhren gingen bislang nach Asien. Araghchi verlangte von den Europäern, die Zweckgesellschaft Instex für die Abwicklung von Öl-Exporten zu nutzen; Frankreich, Großbritannien und Deutschland hatten sie initiiert, um EU-Unternehmen zu ermöglichen, trotz der US-Sanktionen mit Iran Handel treiben zu können.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte am Dienstag an, Instex sei nun betriebsbereit, was Diplomaten in Wien bestätigten. Die drei Gründerstaaten stellen eine Anschubfinanzierung in Millionenhöhe bereit, erste Geschäfte sollen bald über die Bühne gehen. Belgien, Finnland, die Niederlande, Österreich, Slowenien, Spanien und Schweden erklärten, dass sie Instex unterstützen. Araghchi erkannte das als "guten Fortschritt" an, doch sei das nicht genug. Von einem Durchbruch sprach er aber nicht. Allerdings ist die Gesellschaft nicht dafür vorgesehen oder imstande, Öl-Geschäfte mit Drittländern abzuwickeln, die Größenordnungen von Hunderten Millionen Euro erreichen würden. Instex ist eine Art Tauschbörse, bei der Lieferungen aus der EU mit Importen aus Iran verrechnet werden.

Europäische Firmen kaufen allerdings schon länger kein Öl mehr in Iran. Und der Handel jenseits von Öl wird aber nur ein bescheidenes Niveau erreichen, was wiederum an Irans Wirtschaftskrise wenig zu ändern vermag. So droht Iran, schon Anfang Juli weiteren Verpflichtungen des Atomabkommens nicht mehr nachzukommen, das die Europäer dringend erhalten wollen, um eine weitere Eskalation am Golf zu verhindern. Sollte als Reaktion der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen wieder einsetzen, hat Iran angekündigt, wie Nordkorea aus dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten. Dann wäre die Krise perfekt, das Szenario eines US-Militärschlags gegen das Nuklearprogramm wohl wieder auf dem Tisch.

Die USA wollen genau beobachten, ob sich durch Irans Aktionen die Zeit deutlich verkürzt, die Iran theoretisch bräuchte zum Bau einer Atombombe; das Atomabkommen hatte den Zeitraum von zwei bis drei Monaten auf ein Jahr vergrößert. Noch bleibt Zeit; eine Reaktion der Europäer würde bis zur Umsetzung wohl Monate beanspruchen, und Iran kündigte an, das Abkommen wieder einzuhalten, sobald die Forderungen erfüllt seien; ein Treffen der Außenminister soll folgen. Neue Ausnahmen der USA für Ölexporte könnten den Weg zu Verhandlungen eröffnen, deutete ein iranischer Diplomat in Wien an. Jedoch hegt kaum jemand viel Hoffnung, dass Trump seine Kampagne des maximalen Drucks gegen Iran aussetzen könnte.