Im Oktober 2022 hatte die Inflation in Deutschland auf ihrem Höhepunkt Werte von mehr als zehn Prozent erreicht. Die Hauptursachen waren zum einen die Corona-Pandemie, die die weltweiten Lieferketten beschädigte und das Warenangebot verknappte, und zum anderen der Ukraine-Krieg, der vor allem die Energie- und Lebensmittelpreise extrem ansteigen ließ. Zunächst gingen die Preise leicht zurück, seit vergangenem Herbst fällt die Inflationsrate in großen Schritten. Der weitere Rückgang im März lag vor allem daran, dass Strom, Gas, Benzin und Lebensmittel sich im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten.

In manchen Bundesländern liegt die Inflation sogar schon unter der Zielmarke der EZB. Besonders niedrig ist die Teuerungsrate in Hessen mit 1,6 Prozent. Dafür, dass die Inflation weiter sinkt, sprechen auch die Preiserwartungen der Unternehmen: Sie fielen im März auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Das Ifo-Institut befragt dazu Unternehmen aus allen Branchen. Das entsprechende Barometer fiel von 15,0 Punkte im Februar auf 14,3 Punkte. Vor allem im Einzelhandel und der Gastronomie planen weniger Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Leichte Anstiege gibt es dagegen bei Hotels und den Reiseveranstaltern. "Im Bauhauptgewerbe wollen die Unternehmen mehrheitlich sogar ihre Preise senken", erläutern die Ifo-Forscher.

Dass sich die Inflationsrate der Zwei-Prozent-Marke nähert, nährt bei Experten Hoffnungen, die EZB könnte die Zinsen schon bald senken. Möglicherweise läuten die europäischen Notenbanker die Zinswende nach unten diesmal sogar früher ein als ihre Kollegen in den USA. Denn dort ist die Inflationsrate mit 3,2 Prozent noch höher, gleichzeitig wächst die Wirtschaft stärker als in Europa.

Allerdings gibt es in Europa nach wie vor Stimmen, die vor einer zu frühen Zinssenkung warnen. "In früheren Zinszyklen war Abwarten stets der bessere Ansatz, als zu früh zu reagieren. Es wäre fatal, wenn wir zu früh Zinsen senken und dann kommt die Inflation noch einmal zurück", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel schon vor Wochen. Er sei aber zuversichtlich, dass das Inflationsthema bis 2025 erledigt sei. Die nächste EZB-Zinssitzung ist für den 11. April angesetzt. An den Finanzmärkten hält man es für möglich, dass die EZB schon dann an den Zinsen schraubt. Andere blicken auf die Sitzung im Juni, wenn wichtige Lohndaten vorliegen.