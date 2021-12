Anfang März könnte die Impfpflicht in Kraft treten. Der Termin ist nicht zufällig gewählt. Auf was es jetzt ankommt und für wen sie gilt - Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Werner Bartens, Wolfgang Janisch, Angelika Slavik und Rainer Stadler

Immerhin, ein ungefähres Datum steht schon im Raum. Nicht sofort, also nicht mehr um die vierte Welle der Corona-Pandemie in Deutschland zu brechen, aber spätestens bis Anfang März dürfte es in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht geben, so ließ sich der wohl künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag im Fernsehen ein. Doch wie diese Verpflichtung für alle ausgestaltet werden soll, ist noch offen. Die wichtigsten Fragen und Antworten: