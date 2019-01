27. Januar 2019, 18:41 Uhr Herbert Kickl Verfassungslos

Österreichs Innenminister ist gefährlich untauglich.

Von Heribert Prantl

Ein Innenminister, der nicht weiß, was Gewaltenteilung ist, ist eine traurige Figur und als Innenminister untauglich. Ein Innenminister, der weiß, was Gewaltenteilung ist, sie aber missachtet, ist untauglich und gefährlich. Herbert Kickl (FPÖ), der populistische Extremist in Wien, ist gefährlich untauglich; er will das Recht der Politik unterordnen.

Er respektiert, wie Orban in Ungarn und Kaczynski in Polen, das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat nicht. Mehrheitsentscheidungen sind nicht automatisch rechtsstaatliche; Mehrheit schafft nicht per se Recht. Demokratie ist mehr als Statistik, Mehrheit also nicht gleichzusetzen mit Verfassungsmäßigkeit. In einer Demokratie, die Recht und Verfassung missachtet, herrscht nicht der Demos, sondern politische Willkür. Demokratie ist auch Wertegemeinschaft. Dass dies so bleibt, dafür sorgt das Recht. Welche Ziele mit welchen Mitteln verfolgt werden, entscheidet Politik. Ob der Weg rechtlich gangbar ist, ist eine Frage des Rechts. Darüber kann sich ein Politiker ärgern, er muss es respektieren. Der deutsche Kanzleramtsminister Horst Ehmke (SPD) hat die Karlsruher Verfassungsrichter 1973 "Arschlöcher" genannt, von denen er sich nicht die Ostpolitik kaputtmachen lasse. Er hat den Respekt vor dem Gericht lernen müssen. Kickl muss ihn auch lernen - oder gehen.