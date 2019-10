In Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) ist es nahe einer Synagoge im Paulusviertel zu mehreren Schüssen gekommen. Die Polizei bestätigt auf Twitter, dass es nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Todesopfer gibt, ein Mann und eine Frau. Laut einem Sprecher des Uniklinikums Halle wurden zwei Personen mit Schussverletzungen eingeliefert. Die Frankfurter Allgemeine berichtet unter Berufung auf den örtlichen Rabbiner, dass keine Mitglieder der jüdischen Gemeinde getötet worden seien.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass sie eine Person festgenommen hat. Aus dem Bundesinnenministerium von Horst Seehofer (CSU) verlautete, die Hintergründe der tödlichen Schüsse seien noch unklar. Allerdings hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen mittlerweile wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Es gebe ausreichend Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat, meldet der Evangelische Pressedienst unter Berufung auf eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft.

Dem Generalbundesanwalt obliegen die Ermittlungen bei Straftaten, die gegen die innere Sicherheit der Bundesrepublik gerichtet sind, insbesondere bei terroristischen Gewalttaten. Ob es sich um eine antisemitische Tat handele, sei allerdings noch unklar, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Die Stadt Halle hatte zunächst von einer "Amoklage" gesprochen. Oberbürgermeister Bernd Wiegand habe den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen, heißt es.

Augenzeugen in Halle berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug und eine automatische Waffe getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf dem jüdischen Friedhof gegeben haben. Im Internet kursiert ein Video, das einen Mann in einer Art Kampfmontur mit Helm zeigt, der einzelne Schüsse in eine unbekannte Richtung abgibt. Ein Augenzeuge, den n-tv zitiert, berichtet, dass ein Angreifer in einen Dönerimbiss geschossen habe. Dieser soll sich nicht weit entfernt von der Synagoge befinden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass mehrere bewaffnete Täter auf der Flucht seien. Es liegt zudem eine amtliche Gefahrendurchsage vor, wonach es auch im "Bereich Landsberg" zum "Schusswaffengebrauch" gekommen ist, das berichtet auch die Nachrichtenagentur dpa. Landsberg liegt wenige Kilometer östlich von Halle.

Die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass die Täter zuvor ein Taxi gestohlen und damit über die A9 und die B91 geflüchtet seien. Nach einem Unfall sei einer der Männer festgenommen worden. Nach Informationen des Spiegel trennten sich die Täter nach der Tat.

Laut Berichten hatte ein Mann wohl versucht, in die Synagoge von Halle in der Humboldtstraße einzudringen, bevor die Schüsse fielen. Der Spiegel zitiert den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Halle, die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten". Momentan seien 70 bis 80 Menschen in der Synagoge. Seit gestern Abend begehen jüdische Gläubige den Feiertag Jom Kippur, der an diesem Mittwoch endet. Der "Tag der Sühne" ist der höchste Festtag im Judentum.

Vor den Synagogen in Leipzig und Dresden verstärkte die Polizei ihre Präsenz. Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof in Halle gesperrt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) hat wegen des Angriffs einen Besuch bei der EU in Brüssel abgebrochen, um vorzeitig zurückzukommen.