Die neue Synagoge in Berlin in der Oranienburger Straße.

Wer eine Synagoge besuchen will, ein jüdisches Gemeindehaus, einen Kindergarten, eine Schule, der merkt: Jüdisches Leben in Deutschland ist auch heute gefährdet, fast 75 Jahre nach dem Judenmord der Nationalsozialisten. Viele Juden in Deutschland haben den Eindruck, dass es so gefährdet ist wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Man kann nicht einfach in eine Synagoge gehen oder ein jüdisches Gemeindehaus. Man muss an den Pollern vorbei, die verhindern, dass ein Auto oder LKW in den Eingang rasen kann, passiert die Polizeiposten vor der Tür, wirft einen kurzen Blick auf die Kameras und Alarmanlagen. Dann kommt die Sicherheitsschleuse, wo sich die eine Tür immer nur öffnet, wenn die andere geschlossen ist, die Anmeldung bei den Sicherheitsleuten hinter dem Panzerglas, die Taschenkontrolle, der Gang durch den Metalldetektor, danach ist man herzlich willkommen. Für die meisten Gemeindemitglieder, die Beter in der Synagoge, die Eltern, die ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen, ist das Alltag; manchmal unterziehen sie sich der Prozedur mit einem ironischen Lächeln, der die Beklemmung überspielt, die Besucher von außen überkommt.

In Halle hat sich nun gezeigt, dass dieser aufwendige Schutz nicht übertrieben ist und keiner Paranoia entspringt - offenbar versuchte ein Bewaffneter, in die dortige Synagoge einzudringen, wo 70 bis 80 Gläubige Jom Kippur feierten, das Versöhnungsfest. Die Sicherheitstür hielt dem Angriff stand, die Kamera zeichnete den Vorgang auf; möglicherweise haben die Vorkehrungen ein Blutbad verhindert.

Die Tat von Halle ist nicht die einzige Attacke auf eine Synagoge in jüngster Zeit: Am Freitag erst hatte in Berlin ein 23-Jähriger die Absperrung zur Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße überstiegen, ein Messer gezückt und war auf die Mitarbeiter des Objektschutzes zugelaufen; die überwältigten den arabisch sprechenden Mann mit Pfefferspray. Als der Mann bereits einen Tag nach der Attacke auf freien Fuß kam, kritisierte Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, dies als fahrlässigen Umgang "mit einem Anschlagsversuch auf eine Synagoge".

Berlin und München können sich einen Wachdienst leisten

Für die jüdischen Gemeinden ist dieser Schutzbedarf auch finanziell belastend. Die Kosten für den Polizeischutz trägt das jeweilige Bundesland, für den Objektschutz gibt es Zuschüsse, doch teilweise müssen die Gemeinden selber für ihre Sicherheit zahlen. Große Gemeinden wie Berlin und München können sich einen Wachdienst leisten, der in München wie in Berlin aus Israel kommt und für den vor allem ehemalige Armeeangehörige arbeiten - keine Geheimdienstler, wie man in den Gemeinden betont. Kleinere Gemeinden können diesen Aufwand nicht finanzieren.

Und so veranstaltet die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland Fortbildungsseminare zur "Security in jüdischen Gemeinden"; geübt wird in Simulationen "ein effektiver Gebäudecheck, Personen- und Taschenkontrolle und der Umgang mit aggressiven Personen (Störern)", zudem "Grundlagen der Selbstverteidigung und Eigensicherung". Ein Film über das Anschlag von Toulouse, wo ein islamistischer Terrorist fünf Menschen erschoss, soll zeigen, wie Attentäter vorgehen. Die Gefahr ist der Alltag für Juden in Deutschland.