Attentat in Halle:Tod aus dem 3D-Drucker

Was kann ein 3D-Drucker?

Mit einem normalen Drucker, der Texte oder Bilder aufs Papier bringt, hat ein 3D-Drucker so gut wie nichts zu tun. Ein 3D-Drucker erzeugt dreidimensionale Gegenstände. Es kommt dabei meist ein Verfahren zur Anwendung, bei dem ein Material, oft flüssiger Kunststoff, Schicht für Schicht übereinander aufgetragen und immer wieder ausgehärtet wird. Es werden dabei je nach Verfahren verschiedene Kunststoffe, Kunstharze, Metalle und Keramikstoffe eingesetzt. Der Drucks wird von einem Computer gesteuert, auf dem zuvor der Bauplan für das Werkstück erstellt wurde. Im Vergleich zu anderen Fertigungs-Verfahren entfällt die Herstellung von Formen oder eine aufwendige Nachbearbeitung.

Die älteste und bis heute am weitesten verbreitete Technik ist die Stereolithographie. Dieses Verfahren geht auf den US-amerikanischen Erfinder und Ingenieur Charles W. Hull zurück. Dabei wird eine dünne Schicht aus Kunstharz in ein kleines Becken gegossen. Durch die Belichtung mit einem UV-Laser wird das Harz ausgehärtet. Diese Schritte werden so oft wiederholt, bis das gewünschte Werkstück fertig ist. In der Industrie kommen 3D-Drucker bereits seit Jahren zum Einsatz - in erster Linie zur kostengünstigen Produktion von Prototypen. Die dabei verwendeten Geräte sind meist sehr teuer.

Auch in Privathaushalten werden 3D-Drucker schon seit einiger Zeit genutzt. Es gibt günstige Modelle bereits ab 400 Euro. Einsatzmöglichkeiten und 3D-Vorlagen im Internet gibt es zuhauf. Hergestellt werden können etwa Teile für den Modellbau, Skulpturen oder Spielzeuge. Aber auch die Herstellung beliebiger Ersatzteile für den Haushalt ist immer einfacher möglich. SZ