Anschlag in Halle - Wohnung in Mönchengladbach durchsucht

Ein Mann aus dem nordrhein-westfälischen Mönchengladbach steht im Verdacht, das sogenannte "Manifest" von Stephan B., des mutmaßlichen Attentäters von Halle an der Saale, im Internet verbreitet zu haben. Der Verdächtige bekam am Wochenende erstmals Besuch von der Polizei in seiner Mönchengladbacher Wohnung. Am heutigen Mittwochmorgen nun erfolgte eine Durchsuchung mit richterlichem Beschluss. Dies zeigen Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR.

"Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen kann ich mich zum Sachverhalt derzeit nicht äußern", teilte Jan Steils, Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, auf Nachfrage mit. Gegen den Mann wird offenbar wegen Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Die Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA), die mit der Aufklärung des Anschlags in Halle betraut sind, konnten den Verdächtigen aus Mönchengladbach durch einen Hinweis aus dem Ausland identifizieren. US-Behörden sollen zuvor die IP-Adressen des Computers übermittelt haben, der von ihm genutzt wird. Er steht demnach im Verdacht, das rund 15-seitige PDF-Dokument ("Manifest"), das Stephan B. erstellt haben soll, sehr zeitnah zur Tat im Internet veröffentlicht zu haben.

Der Mann soll der Polizei bereits am Wochenende bereitwillig seinen Computer ausgehändigt haben. Er soll zudem erklärt haben, Stephan B. nicht zu kennen. Politisch sei er selbst eher "links". Weder Polizei noch Verfassungsschutz ist die Person als Extremist bekannt.

Waffen werden auf DNA-Spuren untersucht

Die BKA-Ermittler der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Concordia" gehen dem Verdacht nach, dass der Mönchengladbacher mit dem Attentäter in Verbindung gestanden haben und über die geplante Tat informiert gewesen sein soll.

Derzeit versucht die Polizei zu ermitteln, ob Stephan B. bei seiner Tat möglicherweise Unterstützer oder Mitwisser hatte. Unter anderem werden die von ihm verwendeten Schusswaffen und Sprengsätze auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht.

Stephan B. befindet sich in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Mord in zwei Fällen sowie versuchten Mord in mehreren Fällen vor. Er soll am 9. Oktober 2019 versucht haben, in die Synagoge von Halle einzudringen, um die darin befindlichen Gläubigen zu ermorden. Bei seiner Anhörung vor dem Ermittlungsrichter soll B. die Tat gestanden und mehrere Stunden lang ausgesagt haben.