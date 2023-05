Union will Patrick Graichen in Ausschuss vorladen

Robert Habeck (rechts) mit Patrick Graichen in der Bundespressekonferenz.

Die Union im Bundestag will Habecks unter Druck geratenen Staatssekretär in den Wirtschaftsausschuss vorladen. Das Wirtschaftsministerium dürfe nicht den Anschein eines grünen Selbstbedienungsladens erwecken, so ein Abgeordneter.