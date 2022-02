Von Constanze von Bullion, Berlin

Die Grünen haben am Montag die schriftlich abgegebenen Stimmen ihrer Mitglieder zur Wahl eines neuen Parteivorstands ausgezählt. Bei einem Parteitag Ende Januar hatten sich die bisherigen Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck nach ihrem Wechsel in die Regierung von der Parteispitze zurückgezogen. Mit der Sozialpolitikerin Ricarda Lang und dem Außenpolitiker Omid Nouripour wurden bereits ihre Nachfolger bestellt. Das Votum des digitalen Parteitags musste aus rechtlichen Gründen allerdings noch per Briefwahl bestätigt werden. Die Auszählung dauerte bei Redaktionsschluss am Montag noch an.

Insbesondere die bisherige Partei-Vize Ricarda Lang, die mit 75, 93 Prozent der Stimmen zur Parteichefin gewählt worden war, dürfte das Ergebnis der schriftlichen Abstimmung mit Spannung erwartet haben. Lang, die sich seit Jahren für eine entschlossenere grüne Sozialpolitik einsetzt, gehörte auch bisher schon zum Bundesvorstand. Gegen dessen Mitglieder wird wegen der Vergabe von Corona-Boni im Jahr 2020 ermittelt. Lang ist insbesondere beim Parteinachwuchs populär und gilt in den eigenen Reihen als rhetorisches Talent. Dennoch blieb das Wahlergebnis der 28-Jährigen beim Parteitag unter 80 Prozent. Als Enttäuschung mochte Lang das vor Auszählung der schriftlichen Stimmen am Montag nicht werten. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis", sagte sie. "Das waren ungefähr drei Viertel der Mitglieder, die mir das Vertrauen gegeben haben." Sie werde jetzt "zusammen mit Omid Nouripour 100 Prozent für alle Mitglieder geben".

Der außenpolitische Experte Nouripour war bei der Wahl auf 82,58 Prozent der Stimmen gekommen. Er kündigte an, die Parteistrukturen nach einem pannenreichen Bundestagswahlkampf professionalisieren zu wollen, aber auch ein eher unbequemes Profil der Grünen zu erhalten, trotz aller nötigen Regierungskompromisse. Dritte im Bunde ist Emily Büning, bisher Organisationschefin in der Grünen-Zentrale. Sie folgt auf den politischen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, der jetzt Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium geworden ist. Büning, die bei ihrer Bewerbungsrede mit hörbarerer Nervosität zu kämpfen hatte, holte beim Parteitag mit 88,3 Prozent das beste Ergebnis des neuen Dreigespanns. Ob die 36-Jährige dieses Ergebnis würde halten können, war am Montagnachmittag zunächst noch offen. Zu ihren Aufgaben zählt Büning die Neuaufstellung der Bundesgeschäftsstelle sowie eine transparentere Parteienfinanzierung.