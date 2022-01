Mit einer neuen Führungsriege wollen die Grünen den Wechsel in die Bundesregierung vollenden. Beim digitalen Parteitag an diesem Samstag wollen die Delegierten am Nachmittag unter anderem ein neues Spitzenduo wählen. Als wahrscheinliche Nachfolger von Annalena Baerbock und Robert Habeck gelten Ricarda Lang und Omid Nouripour. Die 28-jährige Lang gilt als Parteilinke und ist erstmals in den Bundestag eingezogen. Der 45-jährige Nouripour ist gebürtiger Iraner und seit 18 Jahren Mitglied des Bundestages. Lang schaltet sich wegen eines positiven Corona-Tests digital zu.

Zur Abstimmung steht auch eine viel diskutierte Satzungsänderung. Der Bundesvorstand möchte die Mindestanzahl von Parteimitgliedern, die nötig sind, um auf einem Parteitag einen Antrag zu stellen, erhöhen. Hintergrund sind Erfahrungen etwa beim Parteitag im Juni, vor dem die Parteiführung ausgiebig damit beschäftigt war, Kompromisslösungen für zunächst mehr als 3300 Änderungsanträge zu finden.

Am Veranstaltungsort im Berliner Velodrom ist nur eine überschaubare Zahl von Spitzengrünen präsent. Die mehreren Hundert Delegierten stimmen online ab. Die Wahlen für Vorstand, Parteirat und andere Gremien müssen in der Folge noch per Brief bestätigt werden. Der Parteitag beginnt um neun Uhr.

Habeck und Baerbock hatten die Partei am Freitag darauf eingestimmt, dass mitzuregieren auch Kompromisse erfordern werde. "Kompromisse sind die Kunst von Politik", sagte Habeck, der in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister ist. Sie bedeuteten aber nicht den Abschied von Idealen. "Wir können jetzt tatsächlich Wirklichkeit gestalten."

Baerbock und Habeck traten gemeinsam auf die Bühne. Gerüchte hatte es gegeben über eine schleichende Entfremdung der beiden, um ein Zerwürfnis sogar. Baerbock entkräftete das. Ja, es gebe Reibung. "Aber das ist die DNA dieser Partei". Es sei völlig normal, dass man ringe und manchmal auch streite. Es sei auch nicht schlecht, dass es in der Regierung Kompromisse gebe.

Habeck knüpfte daran an. "Die Grünen in der Regierung, kann das gut gehen?", das sei die Frage, die er derzeit oft lesen müsse, sagte der neue Wirtschaftsminister. Er betonte, dass die Grünen bereits seit Jahren in den Bundesländern mitregierten. In diesen Regierungen seien die Grünen stärker geworden. Die Grünen hätten Erfolg gehabt bei den Ampel-Verhandlungen, fünf Ministerien und das Kulturministerium erhalten. Nur das Verkehrsministerium nicht, aber das Wahlergebnis sei "eben 14 Komma x Prozent" gewesen, sagte Habeck "nicht 25 Komma x Prozent".