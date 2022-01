Die Grünen wählen am Wochenende eine neue Parteispitze. Auf dem an diesem Freitag beginnenden Bundesparteitag verabschieden sich Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck als Vorsitzende. Die Parteisatzung schließt die gleichzeitige Ausübung von Regierungsämtern und Parteivorsitz aus. Als ihre Nachfolger kandidieren die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang und Omid Nouripour. Am Freitagabend halten Baerbock und Habeck Reden, voraussichtlich am Samstagnachmittag werden die Delegierten dann die neuen Parteivorsitzenden wählen.

Die 28-jährige Lang gilt als Parteilinke und ist erstmals in den Bundestag eingezogen. Der 45-jährige Nouripour ist gebürtiger Iraner und seit 18 Jahren Mitglied des Bundestages. In seinem Wahlkreis in Frankfurt errang der Außen- und Sicherheitspolitiker zuletzt das Direktmandat. Die etwa 850 Delegierten sind digital zugeschaltet. Anders als geplant wird Lang ihre Bewerbungsrede von zu Hause aus halten: Sie befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne.

Am Freitagabend steht neben der Verabschiedung von Baerbock und Habeck auch eine Debatte zu aktuellen Themen an. Eine kritische Rückschau auf den Wahlkampf und das aus Sicht vieler Grünen-Mitglieder am Ende enttäuschende Wahlergebnis ist nicht vorgesehen. Dies soll der neuen Parteiführung überlassen bleiben, die auch die Parteizentrale neu organisieren will.