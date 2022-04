Nach dem Rücktritt der Familienministerin will die Parteispitze noch in dieser Woche eine Lösung finden. Das dürfte nicht einfach werden.

Gut vier Monat nach Amtsantritt der Ampelkoalition müssen die Grünen für das Familienressort eine neue Ministerin oder einen neuen Minister benennen. Die Grünen-Spitze hat angekündigt, nach dem Rücktritt von Ressortchefin Anne Spiegel noch in dieser Woche einen Vorschlag zu machen. Es gebe "jetzt auch ein Bedürfnis, diese Frage schnell zu klären", sagte die Bundesvorsitzende Ricarda Lang dem Sender RTL/ntv. "Ich denke nicht, dass wir noch über Ostern hinweg uns mit dieser Frage beschäftigen werden."

In Husum in Schleswig-Holstein setzt der Grünen-Bundesvorstand an diesem Dienstag seine Klausurtagung fort. Eigentlich sollte es schwerpunktmäßig um Energiethemen gehen, doch dürfte auch die Personalfrage eine Rolle spielen.

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Spiegel ist nicht leicht. Es wird bereits über Namen wie den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter oder Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt spekuliert, die bei der Regierungsbildung im Dezember leer ausgingen. In der parteiinternen Logik spricht gegen Göring-Eckardt, dass sie anders als Spiegel zu den Realos in der Partei zählt und nicht zum linken Flügel. Gegen Hofreiter spricht, dass es als sehr unwahrscheinlich gilt, dass die Grünen einen Mann als Spiegels Nachfolger nominieren.

Bei der Regierungsbildung habe man gesagt, man besetze die Posten paritätisch, erklärte Lang am Dienstag. "Bei diesem Grundsatz bleiben wir natürlich auch." Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, sagte: "Jede und jeder, der die Grünen kennt, weiß wie wichtig uns die Quotierung ist und wie wichtig, dass Frauen repräsentiert sind in Spitzenfunktionen. Auch das werden wir in der Frage der Entscheidung berücksichtigen."

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Familienministerium immer von Frauen geführt. Letzter Mann an der Spitze war Heiner Geißler von 1982 bis 1985. Ihm folgten Rita Süssmuth, Ursula Lehr, Hannelore Rönsch, Claudia Nolte, Christine Bergmann, Renate Schmidt, Ursula von der Leyen, Kristina Schröder, Manuela Schwesig, Katarina Barley, Franziska Giffey, Christine Lambrecht und zuletzt Anne Spiegel. Die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel war von 1991 bis 1994 Frauen- und Jugendministerin, heute gehört dieser Teil zum Familienressort.

Spiegel hatte am Montag ihren Rücktritt erklärt, nachdem bekannt geworden war, dass sie im Sommer 2021 als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der verheerenden Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war.

Spiegel hat offenbar Anspruch auf Übergangsgeld

Die Spitzen der Ampelkoalition zollten Spiegel Respekt für ihren Schritt. Für Scholz und seine Regierung war es der erste Ministerrücktritt. "Ich habe mit Bundesministerin Anne Spiegel gut und gerne zusammengearbeitet", sagte der Kanzler, dessen Kabinett vor dem Rücktritt aus ebenso vielen Ministerinnen wie Ministern bestand.

Zum Amtsantritt als Familienministerin hatte Spiegel im vergangenen Dezember den Kampf gegen Kinderarmut und die Einführung der sogenannten Kindergrundsicherung als vorrangige politische Ziele genannt. Erst vor Kurzem war Spiegel mit ihrer Familie nach Berlin umgezogen. Ein Bundestagsmandat hat sie nicht, jedoch offenbar Anrecht auf ein Übergangsgeld. "Wer das Kabinett verlässt, bekommt nach einem Tag Amtszeit als Ministerin 75 600 Euro Übergangsgeld", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler, Michael Jäger, der Bild-Zeitung.