Gerade erst und gerade noch Premierministerin: Liz Truss vor einem Treffen mit US-Medien am im September 2022 im Empire State Building in New York.

Von Michael Neudecker, London

Im Englischen nennt man es "hindsight", wenn man im Nachhinein schlauer ist, hindsight ist der Blick zurück, oft wehmütig, manchmal schmerzhaft. Das detaillierte Zurückblicken ist in der Politikberichterstattung wiederum ein eigenes Genre, das dicke Bücher hervorbringt, und im Vereinigten Königreich sind in letzter Zeit besonders viele solcher Bücher erschienen. Die Ereignisdichte gibt das ja durchaus her. Da sind Bücher zum Fall von Boris Johnson, zum generellen Chaos in Westminster, und da sind Rekonstruktionen der Zeit von Liz Truss als Premierministerin. Anders als bei Johnson umfasst der Liz-Truss-Rückblick allerdings nicht nur die letzte Zeit, sondern die kompletten 45 Tage im Amt. Das Kapitel Liz Truss ist das vielleicht bemerkenswerteste, merkwürdigste und ungewöhnlichste, auf jeden Fall aber das kürzeste in der britischen Politikgeschichte.

Es begann an diesem Mittwoch vor einem Jahr damit, dass Liz Truss nach gewonnenem parteiinternen, schier endlos erscheinenden Wahlkampf gegen Rishi Sunak nach Schottland reiste, um auf Balmoral von der Queen zur Premierministerin ernannt zu werden. Um 12.10 Uhr entstand jenes Foto, das in den Wochen danach immer und immer wieder gezeigt wurde: das letzte offizielle Foto der Queen. Die Königin trug eine Strickjacke, im Hintergrund brannte das Kaminfeuer. Zwei Tage später starb die Queen, am 8. September um 15.10 Uhr; Liz Truss und ein paar ihrer engsten Berater saßen da schon in ihrem Appartement in Downing Street, um an ihrer Trauerrede zu arbeiten. Einige saßen auf dem Boden, denn Boris Johnson hatte die meisten Möbel bei seinem Auszug mitgenommen.

Zerfleischung auf offener Bühne

Details und Anekdoten wie diese sind zum Beispiel nachzulesen in dem gut recherchierten Buch "Out of the Blue" der beiden Journalisten Harry Cole (The Sun) und James Heale (The Spectator). Die beiden gelten in Westminster als gut vernetzt, gut dokumentiert etwa ist ein Abend in Birmingham im vergangenen Jahr, beim chaotischen Parteitag der Tories: Damals verfolgten mehrere Augenzeugen spätnachts auf dem Flur des Parteihotels einen lautstarken Streit zwischen Cole und dem Medienchef von Downing Street. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll Cole sogar seinen Fuß in die sich schließende Aufzugtür gestemmt haben.

Es ging dabei um eine Geschichte in der Sun über eine spektakuläre Wende. Truss und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng hatten völlig überraschend verkündet, den Spitzensteuersatz von 45 Prozent zu streichen, das Pfund rauschte daraufhin in nie gekannte Tiefen ab, der internationale Währungsfonds IMF griff ein, es war ein wirtschaftliches Desaster. Während des denkwürdigen Parteitags in Birmingham entschied Truss dann, die Streichung wieder zurückzunehmen - was das Boulevardblatt Sun auch deshalb erfuhr, weil Cole gerade mit Kwarteng zu Abend aß, als Truss den Finanzminister ins Hotel zitierte.

Jeder, der damals in Birmingham war, konnte tagelang staunend beobachten, wie sich die Tories auf offener Bühne selbst zerfleischten. Am Ende war klar, dass die Zeit der Premierministerin Liz Truss nicht mehr lange dauern konnte. Truss hielt sich dann noch 15 Tage.

In den Umfragen haben sich die Tories damals so weit von Labour entfernt, dass sie sich bis heute nicht davon erholt haben. Truss' persönlicher Beliebtheitswert lag zwischenzeitlich bei minus 59 Punkten. Selbst der weitgehend unpopuläre ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn und die ungeliebte Premierministerin Theresa May waren an ihren schlechtesten Tagen dem Wahlvolk sympathischer. Truss' Rücktritt war letztlich unausweichlich.

Im Rückblick hätte sie manches anders gemacht, schreibt Truss

Das Bild, das von ihrem letzten Abend als Premierministerin gezeichnet wird, ist trotzdem rührend. Am Abend, bevor sie zurücktrat, sagte sie einen Termin mit ihrem neuen Finanzminister Jeremy Hunt ab und öffnete stattdessen mit ihrem Mann in Downing Street eine Flasche Wein. Zu essen gab es Pork Pie, eine Art Schweinefleischpastete. Die beiden, heißt es, hätten an dem Abend still versucht, das unausweichliche Ende zu akzeptieren.

"With hindsight", wie Liz Truss vor ein paar Monaten im Sunday Telegraph schrieb, hätte sie manches anders gemacht. Als tiefere Selbstreflexion oder gar Reue muss man das aber nicht verstehen, denn Truss findet auch, sie habe "nie eine realistische Chance" gehabt. Es sei ein "koordinierter Widerstand" des britischen Wirtschafts-Establishments und des IMF gewesen, "und sogar Joe Biden" habe sich ihr von Anfang an widersetzt, sagte Truss bei einer Rede. Auch die Rishi-Sunak-Anhänger in der eigenen Partei waren ein Problem.

Inzwischen versucht Liz Truss, ihren Ruf zu rehabilitieren. Sie hält Reden in Washington und Tokio und spricht demnächst bei einer Veranstaltung eines Londoner Thinktanks "über ihre Vision, wie die Regierung dafür sorgen könnte, dass das Vereinigte Königreich ein schnelleres Wachstum erreicht", wie es in der Ankündigung heißt. Das Honorar für ihre Rehabilitierungsversuche ist ordentlich: Dem Register zufolge, in dem Abgeordnete ihre Nebenjobs auflisten müssen, verdiente Truss in diesem Jahr bislang 218 000 Pfund (etwa 254 000 Euro) für 14 Arbeitsstunden. Sie hat außerdem eine "Growth Commission" gegründet, eine Arbeitsgruppe für wirtschaftliches Wachstum, in der sich ihr gleichgesinnte Geschäftsleute und Wirtschaftsexperten versammeln. Und, klar: Sie schreibt an einem Buch.

Beim Parteitag der Tories in Manchester Ende dieses Monats wird Liz Truss wahrscheinlich auch wieder da sein, das hat sie bereits angekündigt. Ob das dazu beträgt, dass das Treffen ruhiger verläuft als im vergangenen Jahr, daran gibt es in der Partei durchaus Zweifel.