Als britischer Premierminister hatte Boris Johnson die Regel eingeführt, dass man sich bei Wahlen mit einem Ausweis identifizieren muss. Doch scheint der konservative Politiker sein eigenes Gesetz vergessen zu haben. Johnson sei bei der Kommunalwahl am Donnerstag ohne Lichtbildausweis am Wahllokal aufgetaucht, berichtete der Sender Sky News am Donnerstag.