Greta Thunberg steht wegen ihrer Position in der Debatte um den Gaza-Krieg gerade massiv in der Kritik. Der deutsche Ableger von Fridays for Future hat sich von ihr distanziert, Luisa Neubauer, das prominenteste Gesicht der Klimabewegung hierzulande, hat in Interviews ausführlich dargelegt, warum sie Thunbergs Position für untragbar hält.