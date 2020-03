Sozialarbeit in Zeiten sozialer Distanz: Für behinderte Menschen und ihre Betreuer bedeutet Corona einen zusätzlichen Kraftakt.

In einem Heim im Kölner Stadtteil Chorweiler leben 24 Menschen. 14 von ihnen sind mit dem Coronavirus infiziert, mehrere Mitarbeiter erkrankt. Eine Bewohnerin starb bereits an der Lungenkrankheit, und auch die anderen Patienten sind besonders gefährdet, dass Covid-19 bei ihnen schwer verläuft, denn sie alle gehören zur Risikogruppe.

In dieser Einrichtung leben keine alten Leute, hier wohnen Menschen mit Behinderungen. Und weil das so ist, stehen ihre Betreuer jetzt vor außergewöhnlich großen Problemen. Während für Altenheime in den vergangenen Wochen Schutzkonzepte entstanden sind und Pflegekräfte auf Atemschutzmasken vom Staat hoffen können, sind Behinderteneinrichtungen im Moment überwiegend sich selbst überlassen.

Als Corona in dem Kölner Heim des Vereins Lebenshilfe ausbrach, musste dessen Landesverband über soziale Medien nach Tipps für Schutzmasken fahnden. "Gegen Bezahlung oder Spende - wir holen auch ab!", so lautete der Hilferuf auf Facebook. Ein Mann empfahl, "die Pegasus-Apotheke in Köln Chorweiler hatte gestern Masken vorrätig" - "Leider schon wieder ausverkauft", antwortete die Lebenshilfe. Auch "Scheidings Lagerverkauf Dortmund" konnte nicht helfen. Schließlich kamen "zumindest ein paar Dutzend zusammen", schrieb der Verband. Man habe die Masken jedoch mit horrenden Preisaufschlägen einkaufen müssen, sagt Lebenshilfe-Sprecher Philipp Peters.

Das Schutzmaterial sei in allen Einrichtungen ein Engpass, obwohl die Mitarbeiter gerade hier besonders vorsichtig sein müssten. "Die Politik sollte Menschen mit Behinderungen als Risikogruppe in den Fokus nehmen", sagt Peters. Knapp 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung leben laut dem aktuellen Teilhabebericht der Bundesregierung in Deutschland, das sind mehr als 15 Prozent der Bevölkerung. Von der Corona-Krisenpolitik wurden sie bisher offenbar trotzdem übersehen.

Eine Umarmung zum Trost

Maria del Pilar Andrino ist Ärztin, sie leitet in Essen ein Gesundheitszentrum für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Sie sagt, dass nicht nur die Menschen, die körperlich behindert sind und Probleme mit ihrem Herzen oder ihrer Lunge haben, besonders von dem Coronavirus bedroht sind, sondern auch etwa diejenigen mit Trisomie 21. Sie hätten schon in normalen Zeiten eine höhere Wahrscheinlichkeit, "intensiver" an Infekten zu erkranken und in die Klinik zu müssen, wenn sie sich ein Virus eingefangen haben, sagt sie: "Wenn ich das auf Covid-19 übertrage, muss ich davon ausgehen, dass Menschen mit bestimmten Syndromen und kognitiven Einschränkungen ein höheres Risiko haben."

Zugleich ist es schwer, Menschen mit einer geistigen Behinderung rechtzeitig zu helfen, wenn sie sich infiziert haben. Ihnen fehlen schließlich oft die Worte, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich krank fühlen. Vorsichtsmaßnahmen sind für sie eine besondere Herausforderung.

Die Leiterin der betroffenen Einrichtung in Köln-Chorweiler, Ruth Muckle, beschrieb im Lokalfernsehen, wie schwer die Situation für die Bewohner jetzt ist: "Viele haben nicht das Verständnis dafür, wie das geht mit dem Händewaschen oder wie man das jetzt aushalten soll, in seinem Zimmer zu bleiben". Auch der Corona-Tod ihrer Mitbewohnerin habe die Menschen schwer getroffen. Eine Umarmung zum Trost sei aber gerade unmöglich. Für ihre Mitarbeiter sei dies alles ein "Riesenkraftakt, viele sind die ganze Zeit über ihre Grenzen gegangen", sagt Muckle.