Überschattet von schweren, gewalttätigen Protesten hat das Parlament in Georgien im Südkaukasus in zweiter Lesung ein umstrittenes Gesetz zur verschärften Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen angenommen. Zehntausende sind dagegen am Mittwochabend erneut auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Es habe mehrere Verletzte gegeben, darunter sechs Polizisten. 63 Personen wurden laut Innenministerium festgenommen.