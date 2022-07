Nord Stream 1:Russland halbiert seine Gaslieferungen

Der Nervenkrieg um die Pipeline spitzt sich zu. Gazprom will von Mittwoch an noch weniger Gas liefern. Die Bundesregierung hält die Gründe für die erneute Drosselung für vorgeschoben.

Von Markus Balser

Russland verschärft den Wirtschaftskonflikt mit Deutschland deutlich und reduziert die bereits gedrosselten Gaslieferungen durch die wichtigste Pipeline weiter. Von Mittwochmorgen an will der Gazprom nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließen lassen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit wird die 1200 Kilometer lange Röhre nur noch zu 20 Prozent genutzt. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es. Die Bundesregierung hält die Gründe für vorgeschoben und vermutet einen Erpressungsversuch.

Die gedrosselten Lieferströme verschärfen in Deutschland die Sorgen um drohende Engpässe in den kommenden Wochen und Monaten. Mit den bisherigen Liefermengen von etwa 66 Millionen Kubikmeter Gas täglich - rund 40 Prozent der Kapazität - war es gelungen, die Gasspeicher im Land weiter zu füllen, um so Engpässen im Winter vorzubeugen. Das wird nun schwieriger. Die erneute Halbierung der Gasströme bereitet den Behörden Sorgen. Szenarien der Bundesnetzagentur hatten für diesen Schritt Russlands einen Engpass bereits ab Januar vorausgesagt. Jedenfalls dann, wenn Deutschland Gas auch weiterhin ins Ausland liefert.

Kremlchef Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche bereits angedroht, dass es um den 26. Juli zu einer weiteren Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 kommen könnte. Er hatte dabei auf vom russischen Energieunternehmen verwendete Turbinen verwiesen. Demnach sei eine Drosselung möglich, wenn eine in Kanada reparierte Turbine nicht rechtzeitig wieder zur Verfügung stehe. Eine weitere Turbine sollte demnach um den 26. Juli herum für Reparaturen verschickt werden. Die Bundesregierung hatte sich um die beschleunigte Lieferung der Turbine bemüht, aber kritisiert, Russland wolle das Bauteil gar nicht in Empfang nehmen.

Erst am Donnerstag waren die Gaslieferungen nach einer zehntägigen Routinewartung wieder aufgenommen worden - weiterhin mit gedrosselter Leistung. Bereits im Juni hatte Gazprom die Lieferungen über die derzeit wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland auf 40 Prozent der Maximalkapazität reduziert.

Das Bundeswirtschaftsministerium kritisierte den Schritt am Montag umgehend scharf: "Es gibt nach unseren Informationen keinen technischen Grund für eine Reduktion der Lieferungen", sagte eine Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne). "Wir beobachten die Lage im engen Austausch mit der Bundesnetzagentur und dem Krisenteam Gas sehr genau." Die Voraussetzungen für die Auslieferung der Turbine lägen vor. Kanada habe die Genehmigung erteilt.

Am Montag waren in Deutschland bereits Befürchtungen laut geworden, vor allem in Süddeutschland könne es im Winter zu Engpässen kommen. Die Industrie wolle wissen, ob der Süden bei einer Notfallverteilung von Gas gegenüber dem Norden benachteiligt werde, es seien "große Ängste" im Spiel, warnte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Montag in Stuttgart bei einem Krisengipfel zur Gasversorgung.

Kretschmanns bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) forderte die Bundesregierung auf, die Gasversorgung Bayerns und anderer Bundesländer aus dem österreichischen Speicher Haidach zu klären. Er reagierte damit auf die Ankündigung Österreichs, den auch für Bayern wichtigen Gasspeicher bei Salzburg möglichst bald - neben dem deutschen Netz - auch mit dem österreichischen Netz zu verbinden.

Die Entscheidung von Gazprom könnte erneut zu steigenden Gaspreisen führen. An den Börsen stiegen die Preise erneut um bis zu zehn Prozent an.

Die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten beraten an diesem Dienstag über die Folgen eines möglichen kompletten Lieferstopp von Gas aus Russland. Im Zentrum des Sondertreffens in Brüssel soll die Vorbereitung auf einen solchen Ernstfall stehen. Die EU-Kommission hatte dazu vergangene Woche einen Notfallplan vorgelegt, der für den Fall eines Gasnotstands in den kommenden Monaten verpflichtende Einsparziele von 15 Prozent möglich machen soll.