Die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und dem palästinensischen Islamischen Dschihad sind weiter eskaliert. Am Montag soll sich der UN-Sicherheitsrat in New York damit beschäftigen.

Am Samstag haben die israelische Armee und die palästinensische Organisation Islamischer Dschihad (PIJ) die schwerste Auseinandersetzung seit mehr als einem Jahr fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe griff erneut Ziele im Gazastreifen an - eigenen Angaben zufolge handelte es sich um Waffenlager. Die militanten Palästinenser feuerten angeblich mehr als 400 Raketen auf israelisches Gebiet ab. Die meisten seien abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit.

Bei den israelischen Angriffen wurden angeblich 24 Menschen getötet und 203 verletzt. Die Informationen stammen vom palästinensischen Gesundheitsministerium. Unter den Toten seien mindestens vier Angehörige des Islamischen Dschihads und ein Kind. Anderen Quellen zufolge sollen bei einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Dschabalia fünf Kinder ums Leben gekommen sein. Israels Militär wies dies jedoch zurück. "Basierend auf Militärdaten scheint es, dass das Ereignis auf eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihads zurückgeht", teilte das Militär mit. Die Streitkräfte hätten zum Zeitpunkt des Ereignisses keine Aktivitäten in Dschabalia durchgeführt. Der Islamische Dschihad selbst äußerte sich nicht dazu, wie viele seiner Mitglieder ums Leben gekommen sind.

Die palästinensischen Angriffe folgten auf einen großangelegten Sondereinsatz der israelischen Luftwaffe gegen den Islamischen Dschihad. Dabei wurden der Militärchef Taisir al-Dschabari und weitere PIJ-Mitglieder getötet. Der hochrangige Kommandeur war dem Militär zufolge verantwortlich für Raketenangriffe aus dem Gazastreifen.

Detailansicht öffnen Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff über Rafah im Gazastreifen auf. (Foto: Said Khatib/AFP)

Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sollen am Montag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Aus Diplomatenkreisen verlautete am Samstag, dass ein Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irland, Frankreich, Norwegen und China angefragt worden sei. Eine Uhrzeit stand zunächst noch nicht fest. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen traf eine ägyptische Delegation am Samstag in Israel ein und sollte zu Vermittlungsgesprächen nach Gaza reisen. Ägyptischen Angaben zufolge dürfte vieles davon abhängen, ob die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, sich den gewaltsamen Aktionen der kleineren Gruppe Islamischer Dschihad anschließt.

Eine Waffenruhe scheint allerdings nicht in Sicht. "Jetzt ist die Zeit für Widerstand, nicht für Waffenstillstand", sagte ein Vertreter des Islamischen Dschihads der Nachrichtenagentur Reuters.

An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel war es seit Mai 2021 vergleichsweise ruhig geblieben. Damals waren während der elf Tage dauernden Kämpfe mindestens 250 Menschen im Gazastreifen und 13 in Israel getötet worden.

Im besetzten Westjordanland wurden nach Angaben des israelischen Militärs 19 Kämpfer des Islamischen Dschihads bei nächtlichen Razzien festgenommen. Erst am Montag hatten israelische Sicherheitskräfte dort Bassam al-Saadi festgenommen, ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Dschihads. Bei seiner Festnahme kam ein 17-Jähriges Mitglied der Organisation ums Leben.