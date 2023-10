Von Alexandra Föderl-Schmid

Was ist aus militärischer Sicht das größte Problem bei einer Bodenoffensive im Gazastreifen? "Dass es Hunderte Kilometer Tunnel gibt", antwortet Kobi Michael, Militärexperte am Institute for National Security Studies (INSS) in Israel. Hier liege das größte Bedrohungsszenario: "Sie wurden gebaut, um im Fall einer Bodenoffensive israelische Truppen aus dem Hinterhalt angreifen zu können."