Der Krieg in Nahost hat die internationale Diplomatie in atemlose Aktivität versetzt. Angetrieben wird das vom Schock über das Massaker der Hamas in Israel. Zudem geht es darum, wie die Zivilbevölkerung des Gazastreifens inmitten der tobenden Kämpfe geschützt und versorgt werden kann. Dringend nötig sind über diese diplomatischen Reflexe hinaus jedoch politische Pläne für die Zeit danach. Neu entworfen werden müssen sie nicht. Sie liegen längst in den Schubladen - allerdings ziemlich weit unten und deutlich angegraut.

Konsens besteht zumindest im Westen darüber, dass es nach diesem Krieg keine Rückkehr zum Status quo ante geben kann, kein "Weiter so" mit einer Nahostpolitik, die den israelisch-palästinensischen Konflikt aus Erschöpfung ignoriert hat. Die Grausamkeit dieses Krieges lässt zwar Pessimisten befürchten, dass nun der Hass noch tiefer, dass jede mögliche Lösung vom Kampfgeschehen pulverisiert wird. Doch wer trotz allem zum Optimismus neigt, der klammert sich nun daran, dass es nur besser werden kann, wenn es erst einmal ganz schlimm gekommen ist. Als Beispiel dafür lässt sich der Jom-Kippur-Krieg von 1973 anführen, der Israel an den Rand einer Niederlage brachte und einige Jahre später, anno 1979, zum Friedensschluss mit Ägypten führte.

Die amerikanische Erklärung ist vor allem an die Israelis gerichtet

Treibende Kraft beim Bemühen, hinter den militärischen Fronten einen politischen Horizont zu eröffnen, ist die US-Regierung. Präsident Joe Biden hat zwar als Vize von Barack Obama einst aus nächster Nähe erleben können, dass man, selbst ausgestattet mit dem Vorschusslorbeer eines Friedensnobelpreises, im Nahen Osten als Friedensstifter krachend scheitern kann. Dennoch hat er sehr schnell die Initiative an sich gerissen und zwei Fragen formuliert: Was soll aus dem Gazastreifen werden nach dem Sturz der Hamas? Und wie lässt sich nach dem Krieg das alte Konzept der Zweistaatenlösung wiederbeleben?

Für die Antwort auf die Gaza-Frage hat US-Außenminister Antony Blinken in dieser Woche konkrete Prinzipien dargelegt: keine weitere Herrschaft der Hamas, keine erneute Besetzung durch die Israelis, die sich 2005 freiwillig aus dem 1967 eroberten Küstenstreifen zurückgezogen hatten. Zudem stellte Blinken klar, dass keine Palästinenser aus Gaza vertrieben werden dürfen, dass es keine Verkleinerung des Gebiets geben könne und auch keine weitere Blockade, wie Israel sie 2007 verhängt hatte. In einer Nachkriegsordnung soll der Gazastreifen wieder mit dem Westjordanland vereint und der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt werden, die von Präsident Mahmud Abbas geführt wird.

Gerichtet ist diese Prinzipien-Erklärung wohl in erster Linie an die israelische Regierung. Die aber sendet zur Zukunft des Gazastreifens gerade sehr unterschiedliche Signale aus. Auf der einen Seite haben zwei Mitglieder des dreiköpfigen Kriegskabinetts, Verteidigungsminister Joav Gallant und sein Vorgänger Benny Gantz, im Einklang mit der amerikanischen Position erklärt, dass Israel kein Interesse an einer Gaza-Besatzung hat und nach der letzten Kriegsphase jegliche Verantwortung für den Küstenstreifen abgeben will. Auf der anderen Seite gibt es Premierminister Benjamin Netanjahu.

Detailansicht öffnen "Auf unbestimmte Zeit die Sicherheitskontrolle": Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat mit Äußerungen zur Zukunft Gazas Unruhe ausgelöst. (Foto: Abir Sultan/dpa)

Er hat, in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC in dieser Woche für Unruhe gesorgt mit der Formulierung, Israel werde "auf unbestimmte Zeit die Sicherheitskontrolle" über den Gazastreifen ausüben. Was das genau bedeutet, blieb offen. Hinterher streuten seine Berater, dass er damit jedenfalls keine erneute Besatzung gemeint habe.

Das Hin und Her lässt vermuten, dass Netanjahu sich bewusst doppeldeutig geäußert hat, weil er mitten im Krieg immer noch mindestens mit einem Auge auf seine rechtsextremen Koalitionspartner schielt. Aus deren Kreisen, aber auch aus seiner eigenen Likud-Partei kam schon die Forderung, nach dem Krieg wieder jüdische Siedlungen im Gazastreifen aufzubauen. Zudem wurde ein Papier aus dem Geheimdienstministerium bekannt, in dem eine Umsiedlung der Gaza-Bewohner auf den Sinai durchgespielt wurde. All das mag nicht mehrheitsfähig sein. Unruhe stiftet es in jedem Fall.

Die US-Regierung darf das als Vorwarnung dafür verstehen, welche Widerstände erst zu erwarten sind, wenn nach dem Krieg Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung angestoßen werden sollen. Dieses Konzept ist zwar der diplomatische Dauerbrenner seit den Osloer Friedensverträgen aus den Neunzigerjahren. Konkrete Verhandlungen darüber jedoch hat es schon seit 2014 nicht mehr gegeben.

Ob die alten Pläne für einen Palästinenserstaat überhaupt noch realisierbar sind, ist zweifelhaft. Schließlich leben im Westjordanland und in Ostjerusalem inzwischen rund 700 000 israelische Siedler, deren völkerrechtswidriger Landraub die Palästinensergebiete zerstückelt hat.

Die "Ein-Staat-Lösung" ist für die israelische Regierung ein No-Go

Als Alternativkonzept ist deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder über eine "Ein-Staat-Lösung" diskutiert worden - über einen gemeinsamen Staat für Israelis und Palästinenser mit gleichen Rechten für alle Bürger. Dies jedoch würde nicht nur das Ende der Idee eines jüdischen Staats bedeuten, der nach dem Holocaust als sicherer Hafen gegründet wurde. In diesem gemeinsamen Gebilde wäre auch bald schon eine klare palästinensische Mehrheit zu erwarten. Die internationale Diplomatie hat dieses Konzept deshalb nicht aufgegriffen, und von Israels Regierungen wird es schlicht ignoriert.

Vage Hoffnungen richten sich nun darauf, dass nach den Verwüstungen des aktuellen Krieges bei beiden Konfliktpartien die Einsicht wächst, dass ein Ausweg aus dem Kreislauf der Gewalt gefunden werden muss. Konkretere Hoffnungen richten sich auf einen Führungswechsel auf beiden Seiten: Die Hamas soll nach dem Krieg zumindest als Machtfaktor zerschlagen sein, Präsident Abbas ist mit 87 Jahren längst über dem Zenit. Und auch in Israel könnte Netanjahus Ablösung anstehen, wenn nach dem Krieg die Quittung kommt für das Versagen des Staates beim Überfall der Hamas.