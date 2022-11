Gemeinsam in der Krise: US-Präsident Joe Biden hat am Rande des g20-Gipfels auf Bali die Staats- und Regierungschefs zu einer Dringlichkeitssitzung gebeten.

Ausgerechnet, während sich viele der größten Nato-Staaten in Indonesien versammeln, schlägt erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges eine Rakete auf Nato-Boden. US-Präsident Joe Biden trommelt die Kollegen zu einem Krisentreffen zusammen.

Von Daniel Brössler, Nusa Dua

Es ist tiefe Nacht auf Bali, als die Nachricht aus Polen einschlägt. Schon am Dienstag hatte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine den G20-Gipfel in Indonesien beherrscht, nun hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Mit dem Einschlag einer Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine scheint der Krieg Nato-Territorium erreicht zu haben. Um drei Uhr morgens Ortszeit klingelt Jens Plötner, der außenpolitische Berater des Kanzlers, Olaf Scholz im Ressorthotel Melia Bali aus dem Bett. Die Lage ist noch völlig unübersichtlich. Klar ist nur, dass es im Dorf Przewodów eine Explosion gegeben hat. Das schlimmste Szenario wäre der Einschlag einer aus Russland abgefeuerten Rakete auf polnischem, also auf Nato-Territorium. Im äußersten Fall könnte das den Bündnisfall nach Artikel 5 des Nato-Vertrages auslösen.