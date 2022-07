Ob an den Küsten oder in Flusstälern: Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will künftig "genau hingucken", wo gebaut werden kann und wo nicht.

Der neue Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, hält bestimmte Flächen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse für nicht mehr bewohnbar. "Als Bevölkerungsschützer sage ich, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden sollten." Tiesler spielt dabei womöglich auf exponierte Stellen in Flusstälern an, die bei Starkregenereignissen ein extrem hohes Überflutungsrisiko haben.

Auch an den Küsten stelle sich die Frage, wo Wohnhäuser errichtet werden können und wo nicht, sagte Tiesler vor dem Hintergrund der sich jährenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und es gibt keinen Ort oder Landstrich in Deutschland, bei dem wir nicht genau hingucken müssen."

Tiesler ist seit einem Monat im Amt. Seine Behörde, die dem Bundesinnenministerium unterstellt ist, stand in den vergangenen Jahren mehrmals in der Kritik, etwa wegen als zu alarmistisch wahrgenommener Hinweise in einem Notfall-Flyer an die Bevölkerung, welche Lebensmittel im Krisenfall zu Hause vorrätig gehalten werden sollen. Auch Innenministerin Nancy Faeser hatte dem Spiegel gesagt, angesichts des Krieges in der Ukraine seien die Formulierungen in dem Notfall-Ratgeber unpassend und lösten bei den Menschen Verunsicherung aus.

Detailansicht öffnen Ralph Tiesler leitet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. (Foto: Carsten Koall/picture alliance/dpa)

Tiesler fordert dennoch, die Bevölkerung stärker zu sensibilisieren. Man müsse die Menschen besser in Katastrophenschutzübungen einbinden. Wie das konkret aussehen könne, müsse man diskutieren. "Wir sehen die Bevölkerung nicht als Statisten, sondern als Akteure auf Augenhöhe, die für ihren eigenen Schutz auch selbst etwas tun", hatte Tiesler am vergangenen Wochenende der Rheinischen Post gesagt.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe, bei der vor einem Jahr in Rheinland-Pfalz 135 und in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen ums Leben kamen, nennt Tiesler als Hauptgrund für die "Riesen-Defizite bei der Krisenbewältigung" eine mangelnde Zusammenarbeit der zentralen Stellen. Daraus hätten die Verantwortlichen gelernt und beim Bundesamt das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz eingerichtet, um alle an einen Tisch zu bringen. Neu sei, dass bei dem Kompetenzzentrum dauerhaft Partner der verschiedenen Ebenen vertreten seien und gemeinsam Vorsorge betrieben. Der BBK-Chef mahnt zudem mehr Geld und Stellen für seine Behörde an. Die Aufgaben seien mit den jüngsten Krisen wie Hochwasser, Dürren, Covid und aktuell dem Krieg in der Ukraine dramatisch gewachsen.

Nötig ist laut dem BBL-Chef ein neues Krisenbewusstsein in der Bevölkerung. "Der Krisenmodus muss jetzt zum allgemeinen Bewusstsein dazugehören, wir müssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört". Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich am Mittwoch in Berlin anlässlich des Jahrestages zusammen mit Tiesler und dem Präsidenten der Technischen Hilfswerks, Gerd Friedsam, zum Bevölkerungsschutz äußern.