Flutkatastrophe im Ahrtal:Wer wusste wann was?

Das von der Flut zerstörte Schuld im Ahrtal am 15. Juli: Auch in diese Gemeinde fuhren die Mitglieder des Mainzer Untersuchungsausschusses jetzt zum Ortstermin.

Von Gianna Niewel, Sinzig

Der Geologe steht in Hönningen vor einem Wald, er zeigt auf Blätter, Äste, Matsch und erklärt den Abgeordneten, wie Wasser hier durchschoss, wie es Geröll mitnahm, 350 Kubikmeter, 70 Lkw-Ladungen, wie das alles in die Ahr strömte. Zusätzlich. Der Geologe steht auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Fluss und erklärt den Abgeordneten, dass das Ahrtal hier nur 50 Meter breit ist und sich deshalb Wasser stauen konnte.