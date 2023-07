Finnland:Ein rechter Trümmerhaufen

Nach immer neuen Rassismus-Skandalen der populistischen "Wahren Finnen" fragen sich in Helsinki viele, wie die neue Regierung überhaupt bis über den Herbst kommen will.

Von Alex Rühle, Helsinki

Die aktuelle Stimmung in Finnland kann man vielleicht mit dem schockierten Staunen am Morgen nach der Wahl von Donald Trump vergleichen. Ist das echt passiert? Und geht dieses schrille Tohuwabohu jetzt täglich so weiter?

Momentan scheint es fast so. Die rechtspopulistischen "Wahren Finnen" (PS), die mit der Schwedischen Volkspartei, den Christdemokraten und den Wahlsiegern von der Nationalen Sammlungspartei unter Petteri Orpo eine Koalition gebildet haben, sorgen im Wochentakt für neue Skandale. Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila musste wegen Hitlerwitzen, rassistischen Sprüchen und Verbindungen in die Neonaziszene zurücktreten. Dann tauchten haarsträubende Texte der Parteichefin Riikka Purra auf, die jetzt Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin ist. Und Ende vergangener Woche veröffentlichte Helsingin Sanomat, die größte finnische Tageszeitung, Textnachrichten, die Wille Rydman, Junnilas Nachfolger als Wirtschaftsminister, 2016 seiner damaligen Lebensgefährtin Amanda Blick geschickt haben soll.

Rydman, damals 30 Jahre alt, war Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses im Parlament und Stadtrat von Helsinki. In den von seiner damaligen Handynummer aus verschickten Textnachrichten werden Gartenpflanzen mit Ethnien verglichen ("Wenn diese verdammten Maiglöckchen erst mal da sind, hast du sie bald überall, weil die sich vermehren wie Somalis") und Menschen aus dem Nahen Osten als "Wüstenaffen" beschimpft. Blick schreibt, dass sie, falls sie ein Kind bekommen sollte, diesem einen hebräischen Namen geben möchte. Antwort: "Wir Nazis mögen so einen Judenkram nicht wirklich." Als die Süddeutsche Zeitung als erstes Medium über diese Textnachrichten berichtete, ließ Rydman dazu mitteilen, die im Text zitierten Behauptungen seien falsch; gegen Blick laufe eine Voruntersuchung bei der finnischen Polizei wegen Verleumdung. Zu der nun in Helsingin Sanomat erschienenen Berichterstattung wollte er sich nicht äußern.

"Damals war Rassismus kein Thema."

Gut. Das sind die Trümmer, vor denen Finnland in diesem Sommer steht. Wie aber gehen die verschiedenen Parteien nun damit um? Die Wahren Finnen behaupten, das Ganze sei eine Medienkampagne. Parteisekretär Arto Luukkanen vergleicht selbst die Berichterstattung der rechtskonservativen Boulevardzeitung Iltalehti nur noch mit "stalinistischen Schauprozessen".

Tiina Elovaara ist über das Desaster wenig erstaunt, war sie doch lange Jahre Mitglied bei den Wahren Finnen. "Das war meine Heimat", sagt sie im Telefongespräch. Sie wäre bereit zu einem Treffen, lebt aber im 200 Kilometer entfernten Tampere. Elovaara stammt aus einem abgehängten Vorort, die Mutter starb, als sie neun Jahre alt war, der Vater war Alkoholiker. Elovaara hatte als Jugendliche das Gefühl, dass "sich bei uns da draußen in Kaukajärvi" nur die Wahren Finnen "um unsere Probleme gekümmert haben", weshalb sie 2007 mit 21 Jahren in die Partei eintrat. "Die waren nicht klar rechts oder links, sondern ein Sammelbecken für alle, die sich verloren fühlten. Damals war Rassismus kein Thema."

Dieses "damals" kommt oft im Reden über die Wahren Finnen. Es bezieht sich auf die Zeit vor 2009. "Damals", so Elovaara, "fing Jussi Halla-aho mit seinem Blog an". Sie meint Scripta. Ein Blog voller Hass und Häme. Gegen Ausländer, Homosexuelle, Linke. Der norwegische Massenmörder Anders Breivik bezog sich in seinem Prozess darauf. Riikaa Purra ließ hier ihren Amokfantasien gegen Migranten freien Lauf oder fragte, ob "jemand Lust hat, heute in Helsinki auf Bettler zu spucken und N***r-Kinder zu schlagen?" Nur zum Spaß, wie sie heute erklärt.

"Wie eine Tankstelle, an der die Leser sich volllaufen lassen mit Hass."

Der Linken-Politiker Paavo Arhinmäki, einst finnischer Kultusminister, heute stellvertretender Bürgermeister von Helsinki, sagt bei einem Gespräch im Rathaus, früher habe es im Straßen-Wahlkampf immer ein kollegiales Einvernehmen gegeben. "Wir waren völlig unterschiedlicher Meinung, aber haben einander beim Standaufbau geholfen." So um 2010 kippte dann die Stimmung. Plötzlich kamen lauter hyperaggressive Leute an den Stand. "Ich habe lange nicht verstanden, was mit denen los war. Bis ich Scripta entdeckte. Das war wie eine Tankstelle, an der die Leser sich volllaufen lassen mit Hass."

Tiina Elovaara hoffte lange, dass die Leute um Halla-aho in ihrer Partei Randfiguren bleiben würden. Sie ließ sich 2015 ins Parlament wählen. Und musste dabei zusehen, wie der verurteilte Volksverhetzer Halla-aho immer mächtiger wurde. "Wir haben versucht, diesen rechten Flügel einzugemeinden, aber dadurch haben wir deren Rassismus nur immer mehr Raum gegeben und ihn mitlegitimiert." 2017 wurde Halla-aho von seinen Getreuen, die ihn "Meister" nennen, zum Parteivorsitzenden gewählt. Elovaara wurde innerhalb der PS offen angefeindet. Es kam zum Bruch, Elovaara und 20 andere Mitglieder gründeten eine gemäßigtere Gruppierung, "um uns von diesem Rassismus abzugrenzen", wie sie betont. Die neue Partei verschwand sofort in der Versenkung. "Es gab keinen Platz für uns", wie Elovaara heute sagt: Rechts von ihnen operierten die "Wahren Finnen", und gemäßigte Konservative hatten ihre Heimat ja in der KOK.

Den neuen Ministerpräsidenten Petteri Orpo hält Elovaara für "einen freundlichen Mann". Sie sieht aber in seinem aktuellen Taktieren eine ähnlich "hilflose Naivität, wie sie uns damals zu eigen war". Schließlich sei es "unmöglich, die Wahren Finnen innerhalb einer Koalition zu führen. Zuverlässige Koalitionsabsprachen kann es mit ihnen nicht geben, weil sie nicht nach den Regeln der Politik spielen".

Umso spannender wäre es, mit Parteimitgliedern aus Orpos KOK-Partei zu sprechen. Spontan bereit ist dazu nur Ben Zyskowicz, Sohn eines Holocaust-Überlebenden und Parlamentsmitglied seit 1979. Bei einem Misstrauensvotum gegen Vilhelm Junnila, den Freund von Hitlerwitzen, war Zyskowicz neben einer weiteren KOK-Vertreterin der einzige aus seiner Partei, der sich der Stimme enthielt. Er hege keinen Groll gegen seine Parteikollegen, sagt er, "es ging bei der Abstimmung um den Koalitionszusammenhalt, meine Kollegen haben für Orpo gestimmt, nicht für Junnila". Er selbst aber sah sich zur Enthaltung gezwungen: "Junnila hat Anspielungen an Nazisymbole gemacht, da kann ich ihm nicht das Vertrauen aussprechen".

"Man wird dann selbst immer rassistischer."

Zyskowicz verteidigt sowohl die Koalition als auch Orpos pragmatisches Krisenmanagement: Riikka Purra habe sich für ihre Schriften entschuldigt, außerdem seien ihre Aussagen 15 Jahre alt. Und er glaubt, dass das ökonomische Reformprogramm der Regierung dringend benötigt wird, Finnland habe viel zu viele Schulden aufgehäuft und müsse sparen, unbedingt, das gehe momentan nur in dieser Koalition.

Außer Zyskowicz will sich zunächst niemand aus der KOK offen äußern. Ein langjähriges Parteimitglied schreibt in einer Mail, die KOK habe jahrelang "ihre Hausaufgaben nicht erledigt und sich überlegt, was es heißen kann, konservativ zu sein". Rückfragen per Mail, Antworten, schließlich schreibt die Person, wissen Sie was, zitieren Sie mich: "Solange ich Mitglied dieser Partei bin, halte ich es für meine Pflicht, zumindest laut zu sagen, was ich denke. Denn darum geht es doch als Mitglied einer politischen Partei: zu versuchen, auf die Zukunft einzuwirken, statt in der Vergangenheit festzukleben." Sie heißt Kirsi Piha, ist seit 1992 KOK-Mitglied und glaubt, die Partei habe "das Dümmste gemacht", was sie nur tun konnte, "indem sie sich immer weiter nach rechts gelehnt hat. Man wird dann selbst immer rassistischer, engstirniger und ist bei den Nationalisten trotzdem nicht die erste Wahl. Auf dem Weg dorthin verkauft man aber alle Werte, die gesellschaftlich und menschlich sinnvoll sind. Statt zu versuchen, ein ganz neues Spielfeld zu schaffen, das der heutigen Welt besser gerecht wird".

Am vertracktesten ist die Situation vielleicht für die liberale bürgerliche Schwedische Volkspartei (SFP), die für die Rechte der schwedischen Minderheit eintritt. Die Wahren Finnen wollen das Schwedische als zweite Amtssprache abschaffen und lästern gern über die Schweden-Finnen. Jetzt sitzen beide Parteien in der Koalition. Dreimal schon haben sich in den vergangenen Wochen die SFP-Spitzen getroffen, jedes Mal stand die Drohung im Raum, die Koalition könnte platzen, am Ende hieß es dann immer, man sei außerordentlich besorgt und werde extrem eindringlich weiterdiskutieren.

Einige hochrangige SFP-Mitglieder forderten vergangene Woche ihre Partei in einem Zeitungstext dazu auf, aus der Koalition auszusteigen: "Je früher die SFP das instabile Regierungsschiff verlässt, desto besser kann die Partei glaubwürdig als echte liberale und international orientierte Menschenrechtspartei arbeiten." Julia Ståhle, Jahrgang 1997, Präsidentin der Jugendbewegung der SFP, ist eine der Autorinnen. Sie sagt bei einem Treffen in einem Café neben dem Parlament, nichts von dem, was zuletzt über die PS ruchbar wurde, "geht zusammen mit unseren Werten, einfach gar nichts. Wir stehen für eine offene Gesellschaft, die die Menschenrechte respektiert". Ståhle sieht ihre Partei in der Pflicht, die Koalition zu verlassen. "Wenn wir bleiben, legitimieren wir dadurch die Rhetorik der Wahren Finnen." Gleichzeitig versteht sie die Qualen der SFP-Chefs: "Nur in einer Regierung kann unsere kleine Partei irgendetwas bewirken. Und viele haben Angst, dass wir dann diejenigen sind, die die Koalition gesprengt haben."

Ansonsten sind jetzt erst mal Sommerferien. Im Herbst soll endlich mit der Regierungsarbeit begonnen werden, unter dem Vorsitz des Parlamentspräsidenten und "Meisters" Jussi Halla-aho. Zu Beginn der Sitzungsperiode aber dürfte es diverse Misstrauensvoten geben. Von den etwa 20 Menschen, mit denen auf dieser Helsinkireise gesprochen wurde, glaubten nur zwei, dass die Koalition den Herbst überstehen wird.